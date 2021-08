Presencia ciudadana en mercados públicos debe reducirse: Secretaría de Salud Municipal

La Secretaria de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro Zebadúa, hizo un llamado a disminuir la presencia ciudadana en los mercados públicos para reducir el riesgo de contagio del Covid 19, no deben acudir adultos mayores, personas con discapacidad, ni menores de edad, se autoriza a una persona por familia y obedecer las recomendaciones sanitarias.









En cada mercado municipal, Gustavo Díaz Ordaz o Juan Sabines, Rafael Pascacio Gamboa, 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Mercado del Norte, Mercado de Plan de Ayala, Las Granjas y Los Ancianos que no es municipal, deben permanecer los filtros sanitarios, los establecimientos han sido notificados varias veces deben mantener los medios para el lavado de manos o aplicación de gel antibacterial, es obligatorio el uso del cubrebocas y mantener la distancia.

Expuso que la población consumidora debe colaborar, debe tener miedo o temor permanente a la presencia del coronavirus que sigue permeado en la capital, se ha pedido la unidad de los locatarios y su personal para fortalecer las medidas de seguridad en salud, se trata de que entre todos podamos disminuir el riesgo de contagio que es aéreo.

Por otra parte, comentó que la población debe seguir haciendo conciencia de la importancia de la vacunación contra el Covid 19, el Macrocentro de Vacunación en Tuxtla Gutiérrez se ubica en el Centro Deportivo y Recreativo Caña Hueca, y la presidencia municipal colabora con otros más que se van a mover a partir la próxima semana para ampliar la cobertura de atención.

Los productos deberán estar ordenados y limpios, no se han detectado casos positivos al interior de los centros de abasto pero no hacemos las pesquizas, lo que pedimos a la población es estar alerta ante los síntomas que son diversos y que no nos podemos confiar, no cualquier gripa, la población debe seguir respondiendo a la vacunación porque hemos observado que bajó la guardia semanas atrás y por ello el repunte de casos.

Alfaro Zebadúa insistió que todos y todas debemos asumir responsabilidades permanentes en esta nueva normalidad, la vacuna no exenta de enfermarse, si de agravarse, a pesar de estar vacunados hay que aplicar las medidas sanitarias, por ahora no sabemos cuando pueda llegar a Tuxtla Gutiérrez la vacunación a mayores de 18 años.

Dijo que las brigada medidas detectan en hogares mucha automedicación, muchos compran la ivermectina o solicitan este producto, aunque el mejor profiláctico es la vacuna y las medidas sanitarias, muchos consumen analgésico sin ir al médico, el ayuntamiento colabora con un módulo de vacunación en la colonia La Misión, en el Centro de Desarrollo Comunitario de La Bienestar Social y en los pasillos de la presidencia municipal.