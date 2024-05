Creciente inconformidad ciudadana por protestas de maestros en Tuxtla

El caos generado por las recientes protestas de maestros ha provocado una creciente inconformidad entre los ciudadanos, quienes aseguran que las actitudes de los catedráticos no son propias de su profesión. Los bloqueos de calles, los actos de vandalismo y la toma de gasolineras han llevado a la población a exigir un cambio de estrategia por parte de los docentes.

José Samuel, un ciudadano afectado por las manifestaciones, expresa su molestia: "Pues la revuelta que están haciendo sinceramente nos afecta a todos, porque están tapando las calles e incluso han estado algo agresivos, rompiendo cristales de algunos edificios, incluso tomaron las gasolineras y están regalando gasolina. Yo siento que como maestros, pues son personas profesionales, ellos imparten la educación, y pues se ve muy mal".

Los ciudadanos piden que los maestros busquen el diálogo, ya que las acciones tomadas no solo están afectando a la población en general, sino también a los alumnos y padres de familia. Las clases se han visto interrumpidas, dejando a niños y jóvenes sin acceso a la educación, una situación que preocupa a la comunidad.

Presuntos maestros de la CNTE atacan oficinas del partido político de MORENA / Foto: Transeúnte

Jorge Luis Lorena dijo que deben buscar el diálogo o ser más pacíficos, pues ahorita solo estan perjudicando a la ciudadania, y al final no les van a solucionar nada; "las actitudes sí las veo mal, no, no es la manera. Aparte de que dejan al estudiante sin clases, también molestan las instalaciones, las avenidas, las vías públicas, todo eso. Yo pienso que sí debería de haber un diálogo más que nada, un diálogo con el mero, con el del sindicato, o con secretaria de educacióno de gobierno, porque asi no van a solucionar nada", especificó.

Gasolinera ubicada en el puente de colores la cual fue tomada por los maestros / Foto: Ángel Canseco

Local Exigen anulación de reformas y mejora en condiciones laborales: Maestros

Otro ciudadano, Roger Alcázar Sarmiento, también reprueba los actos violentos y aboga por soluciones pacíficas. "No quiero generalizar con los maestros, sino como personas, creo que la actitud y las acciones que hacen cuando ya afectan a terceros no es viable. No es la manera correcta de comportarse, según el título que tienen. Deben tomar medidas más pacíficas, que no afecten tanto a terceros", afirma Roger.

La ciudadanía tuxtleca, está cada vez más preocupada por la falta de resolución del conflicto y la afectación directa a los estudiantes. Los ciudadanos esperan que los maestros reconsideren sus métodos de protesta y busquen alternativas más constructivas y menos perjudiciales para la sociedad.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️