Tuxtlecos se suman a la marcha nacional contra la inseguridad

La mañana de este domingo en punto de las 11:00 fueron convocados familiares de personas víctimas de desaparición forzada, así como víctimas de homicidio y feminicidios, para salir a las calles y pedir un alto a la violencia.

La marcha partió desde el puente de colores caminando por el bulevar Belisario Domínguez hacia el parque central para realizar un mitin frente al palacio de gobierno, cabe mencionar que en esta desangelada marcha solo acudió la colectiva de "Madres de Resistencia", quienes aseguraron que la lucha sigue.

Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe, mencionó que Sonora fue quienes les invito a unirse a la marcha nacional para marchar contra la violencia, las desapariciones y feminicidios. Mujeres de esta colectiva han presentado un amparo en donde las respuestas han sido nulas, este amparo es firmado por 16 personas, además Gómez Martínez también se amparo debido a que arrancaron una lona memorial de Jade Guadalupe frente al Indeporte.

Isabel Torres, madre de Cassandra, víctima de feminicidio, explicó en conferencia que este grupo de madres han sido agredidas, además de ser cesadas de muchas maneras, asimismo informó que han recibido llamadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que han comenzado el censo de personas desaparecidas.

"Esta marcha es para hacerle saber al presidentes Andrés Manuel López Obrador que si están desapareciendo en Chiapas, que si están matando, que si hay feminicidios y están las desapariciones forzadas", dijo en entrevista Torres.

Otra madre de la colectiva indicó que es triste ver que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador no haga nada al respecto y que sólo ande cansando, y no busque realmente a los desaparecidos, que es lo que ellas piden en especifico.

Mareni Galdámez, hermana de Néctar Galdámez Chandomí, de 35 años, quien desapareció el 8 de octubre del año pasado en el municipio de Jiquipilas, indicó que en la Fiscalía únicamente les hace dar vueltas y no les dan respuestas, por lo que de alguna forma se han movilizados para hacerse visibles.

Hermana de Jhonatan Estrada Vázquez desaparecido el 3 de julio en el municipio de Berriozábal, informó que la esta obligando Fiscalía a que acepte que una osamenta encontrada sea del cuerpo de su hermano, a lo que ella se negó al no ser el cuerpo de Jhonatan.

"Me quieren entregar una osamenta que ni si quiera es de mi hermano, a la fuerza me lo quieren entregar, me dan dos opciones o lo acepto o me mandan a la Fiscalía de homicidios", abundó hermana de Jhonatan.

La hermana de Jhonatan destacó que esa osamenta no puede ser de su hermano, ya que a un mes de su desaparición se la estaban presentando, asegurando que un cuerpo no puede ser osamenta en un mes, además la osamenta fue encontrada en Candelaria una comunidad de Berriozábal y su hermano desapareció en un crucero conocido como "El crucero de la muerte".

De las que sigue en la lucha para encontrar a su padre es la hija de Víctor Manuel Chavarría González, de 49 años, quien fue secuestrado el 8 de mayo de 2023 por un grupo armado que vestía chalecos de la fiscalía de Chiapas en el municipio de Ocozocoautla, hasta el día de hoy tampoco tiene respuestas, sumándose a la escalada de víctimas desaparecidas en Chiapas, quienes buscan justicia, pero que en Chiapas hasta el día de hoy no han encontrado.

Finalmente llegaron hasta el parque central con gritos de ¡justicia! Pidiendo que las autoridades que puedan tomar cartas en el asunto, ya que es imposible que sigan aumentando los casos de desaparición forzada en Chiapas y que el Presidente de la República, López Obrador mienta en números.