REC inauguró la construcción de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Patentic

Atendiendo el compromiso de ampliar la cobertura de los servicios básicos de energía eléctrica en las comunidades de Chiapas, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, combatir el rezago social y elevar los niveles de calidad en materia de economía, salud, educación y comunicación, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la localidad Patentic, del municipio de Larráinzar.

El mandatario externó su satisfacción al constatar que esta obra se entrega en tiempo y forma, con lo que se cumple una demanda añeja de la población y destacó que con el ejemplo visionario y humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador se está trabajando para elevar la calidad de vida de quienes no eran tomados en cuenta en las pasadas administraciones y que hoy son los protagonistas de la Cuarta Transformación.

“Tenemos a un presidente de la República que ha recorrido todos los municipios de México y que siempre está pensando en la gente que más lo requiere y lo necesita. Es un mandatario que invierte la mayor parte del presupuesto y lo distribuye en el pueblo, a través de los programas sociales. Tengan confianza, no les vamos a fallar; este gobierno no le roba al pueblo, no miente y tampoco traiciona; vamos de la mano junto con el pueblo, empujando por la misma dirección, haciendo justicia social”, manifestó.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, explicó que para para la instalación de energía trifásica en esta localidad se invirtieron más de 10 millones de pesos, con la colocación de 120 postes, 21 transformadores en 12 kilómetros de cable, así como 100 luminarias solares en los alrededores de las avenidas principales. Precisó que se está trabajando para electrificar todo el estado: "Esta es la nueva realidad de Chiapas, que en casi cinco años sigue dando buenos resultados; y no les vamos a fallar".

El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, señaló que con estas acciones se cumple la instrucción del gobernador Rutilio Escandón de hacer justicia social y destacó que algo muy importante es que se trabaja junto a las comunidades indígenas para incrementar el bienestar, muestra de ello es que desde esta comunidad se llevó a cabo la Quinta Asamblea de Acuerdo para Erradicar la Violencia y se impulsan estrategias a favor de la igualdad de género.

En nombre de las y los beneficiados de la localidad Pantetic, María Hernández Díaz, agradeció a las autoridades el apoyo por brindarles este servicio básico, al tiempo de solicitar su intervención para el mejoramiento de las escuelas y la instalación del servicio de internet. Por su parte, el presidente municipal de Larráinzar, Ignacio López Gómez, reconoció el compromiso que este gobierno tiene con la genten que más lo necesita.

Estuvieron presentes: la diputada federal Adela Ramos Juárez; por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Yolanda del Rosario Correa González; el diputado presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez; y la diputada Floralma Gómez Santiz; la presidenta constitucional de Santiago El Pinar, Rosa Díaz Méndez: el presidente municipal por Usos y Costumbres de Santiago El Pinar, Alfonso Gómez Gómez; y el agente municipal de Pantelhó, Ramiro Hernández Pérez.