Reducen acceso de personas a los mercados en Tuxtla

Ante el cambio del color verde al amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), se han reforzado las medidas sanitarias en Tuxtla Gutiérrez, el municipio que registra el mayor número de casos y decesos, afirmó Alfredo Ruiz Coutiño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios Municipal.

Las medidas de prevención se realizan en la actividad comercial de todos los giros, se retoman todos los protocolos correspondientes y por ello se ha iniciado operativo en los mercados públicos para que los locatarios garanticen las medidas sanitarias a la población y los usuarios asuman la prevención que les corresponde, ni al acceso a menores, ni adultos mayores.

Por ello, comentó que se ha restringido algunos accesos a los mercados públicos de la capital para tener el mayor control posible sobre la prestación de los servicios y de la población que ingresa a realizar sus comprar, en todo momento se tiene que usar el cubrebocas, el gel antibacterial, guardar la distancia y la toma de la temperatura.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que solamente ingresará una persona por familia, no hay pretextos para no usar cubrebocas, el ayuntamiento de la capital lo está otorgando sin costo a quienes no lo porten para ingresar a los mercados públicos, esta es una obligatoriedad para todo aquel que esté dentro de los centros de abasto y los locatarios contribuirán a que se cumpla con esta disposición.

Hasta el pasado lunes el saldo de la pandemia desde finales de febrero del 2020 llegó a 7 mil 661 casos positivos acumulados y 610 fallecimientos, por lo que con el semáforo de color amarillo se deberá disminuir la movilidad social para reducir la cadena de transmisión del virus.