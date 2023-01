Regresan a clases más de 200 mil estudiantes de Secundaria en Chiapas

A pesar del incremento de casos de COVID en Chiapas, este lunes regresaron a clases más 297 mil estudiantes de nivel Secundaria en todo el estado, tras 15 días de vacaciones de invierno del ciclo escolar 2022-2023.

Javier Santiago González Laguna, director de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos señaló que hasta el momento la indicación por parte de las autoridades de salud y educación, es continuar con el protocolo en la entrada de la institución, es decir, establecer un filtro sanitaria para evitar la propagación del virus.

“Sí, nosotros regresamos por ahí de septiembre de 2021 a las aulas de manera presencial primeramente con el 50 por ciento y después ya en su totalidad, y seguimos las instrucciones de Salud y de Secretaría de Educación Pública… No, no se ha retirado, se sigue implementando diariamente y hoy que estamos regresando de vacaciones decembrinas se sigue realizando el filtro”, puntualizó.





A pesar del incremento de casos de COVID en Chiapas, este lunes regresaron a clases más 297 mil estudiantes de nivel Secundaria en todo el estado





Así mismo, explicó que es importante que tanto los padres y madres de familia realicen el primer el primer filtro sanitario en casa, mientras que el segundo se realiza en la entrada de la institución donde se aplica gel antibacterial y se toma la temperatura tanto a estudiantes como al personal.

Mientras que el tercero se lleva a cabo en la entrada de cada salón, donde los maestros revisan que las y los alumnos no tengan síntomas asociados a la COVID, en caso de presentar son retirados de la escuela para su revisión médica.

Alfonso Ordóñez de la Cruz, padre de familia señaló que para este regreso a clases no recibieron instrucciones específicas para las y los estudiantes, sin embargo, ellos celebran que aún se implemente el filtro sanitario en la entrada.





Padres y madres de familia mantiene las medidas de prevención en este regreso a clases





“De eso sigue igual, ahora sí que las mismas precauciones, todos no sólo ellos y que bueno que aquí mire ahí están con el protocolo como siempre… No, no nos dijeron nada y todavía nos queremos, igual como dicen, se está volviendo el contagio, es mejor estar prevenido”, manifestó.

Por su parte, Romeo Espinoza Andrés otro de los padres de familia de la escuela, explicó que los cuidados para los alumnos continúa hasta la fecha y para ello, tomaron previsiones ante este regreso a las aulas, “sí, que debe portar el cubrebocas, presentarse en la entrada y usar el gel antibacterial”.









Cabe destacar que la matrícula actual de en esta institución es de más de mil 400 alumnos y se caracteriza por ser una escuela de gran relevancia en la capital chiapaneca, por tener más de 50 años de fundación.