Retienen 3 colectivos de la ruta 51 amenazan con incendiarlas al no haber diálogo [Video]

Luego del bloqueo en la calzada Conasupo por familiares y conocidos de las dos personas fallecidas de la ruta 115, amenazaron con quemar otras unidades en modalidad de transporte de la ruta 51, si no consiguen diálogo.

Permanecen reunidos al rededor de unas 50 personas a la altura de la Escuela Ricardo Flores Magón, exigen que la aseguradora o el gobierno haga justicia y repare los daños de las dos personas muertas.

Esta mañana nuevamente se vuelven a manifestar bloqueando el paso hasta que no se llegue un acuerdo, cabe destacar que familiares aseguran que se han comunicado con el concesionario del colectivo pero no les quiere dar la cara, solamente les responde las llamadas y les dice que ya esta checando lo del seguro, que hasta el momento no les han solucionado nada.

Desde la noche de este miércoles se mantuvieron bloqueando la mencionada ubicación, la mañana de hoy los inconformes se dispersaron en los otros 3 puntos de salida de la colonia para dejar completamente cerradas las vías









Hasta pasado el medio día los afectados mencionaron no tener acercamiento ni con las autoridades competentes ni con los representantes de la asegura Qualitas, que se presume es la empresa responsable del seguro .

En el lugar fueron retenidas cerca de las 10 de la mañana tres unidades de la ruta 51 y llevadas al lugar donde fue incendiada la unidad de la ruta 115, a los chóferes se les fue informado que también serían quemados de manera paulatinas sino les resuelven a la brevedad.





Tras incendia unidad de la ruta 115, retinen otras 3 más de la ruta 51 y amenazan con hacerle lo mismo / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Estudiantes, comerciantes, trabajadores y amas de casa ante los paso tapado con lazos tuvieron la necesidad de caminar hasta un kilómetro para poder transbordar y tomar dos transportes para llegar a su punto.

Se tuvo conocimiento que al medio día autoridades de la Fiscalía General del estado, de Movilidad y Transporte, la aseguradora, transportistas y los involucrados sostendrían una reunión para concretar el pago e indemnización de los afectados.









Con información de Thiaré García | El Heraldo de Chiapas