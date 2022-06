Rutilio Escandón inaugura Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Durante la inauguración de la reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en beneficio de diferentes comunidades del municipio de Jitotol, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que además de atender una de las demandas más sensibles, con la entrega de esta infraestructura hidráulica se cumple con el derecho humano de garantizar el acceso al agua limpia, y se abona a la salud y al bienestar de la población.

“Hoy la ilusión y el sueño de las chiapanecas y los chiapanecos de tener bienestar y justicia social es una realidad, y esto sólo es posible cuando se trabaja con honestidad, compromiso, lealtad y con la firme convicción de sacar adelante las propuestas más sensibles de todos los municipios sin distinción. Tengan la certeza de que no les vamos a fallar porque este gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública de Chiapas y de México, no miente, no le roba, ni traiciona al pueblo”, apuntó.

Luego de precisar que su gobierno seguirá alineado a las políticas que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es la mejor guía para lograr el progreso y alcanzar un verdadero estado de bienestar en Chiapas, el mandatario exhortó a las y los habitantes a privilegiar la convivencia pacífica, fraternal y de amor al prójimo, y evitar los conflictos, ya que esto únicamente retrasa el desarrollo de la entidad.





En su intervención, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, manifestó que con la entrega de estas importantes obras se cumplen las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón, de ejecutar el recurso público de manera correcta y sin simulaciones, acercando los servicios a las comunidades más necesitadas, a fin de otorgarles justicia social.

En nombre de las familias beneficiadas, el Comisariado Ejidal de La Laguna, Leandro Hernández Ruiz, señaló que esta es la primera vez que un gobernador visita esta localidad, por lo que le agradeció su gestión al responder a una petición añeja y otorgarles el restablecimiento del servicio de agua potable, lo cual es muy necesario para su comunidad.

Finalmente, el alcalde de Jitotol, Juan Leyver Méndez Vaquerizo, externó su agradecimiento por dar seguimiento a las necesidades y concluir la obra conforme a los tiempos programados, acción, dijo, que en anteriores administraciones nunca sucedió. Resaltó que este municipio no había tenido la visita de un gobernador, hecho que ahora es posible gracias a que la Cuarta Transformación se hace presente en todo el estado, y realmente trabaja por el desarrollo de los pueblos.