¿Sabes cuántos chiapanecos podrían participar en la revocación de mandato?

El Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Gonzalo Rodríguez Miranda, informó que en Chiapas existen avances sustantivos en la preparación de las actividades para la Revocación de Mandato, del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prevista para el domingo 10 de abril, en el que estarán en posibilidades de decidir 3 millones de 780 mil 566 electores.

De este universo de electores, el 48.09 por ciento son hombres y el 51.91 por ciento son mujeres, los trabajos para el ejercicio democrático se dividirá en 13 distritos electorales federales, que integral mil 021 Unidades Territoriales en donde el INE habrá de instalar 2 mil 377 mesas directivas de casillas para recibir para participación por primera ocasión en un ejercicio de está naturaleza.





Lee más: En elecciones extraordinarias podrían votar 145 mil 196 ciudadanos: INE





Explicó en conferencia de prensa, que en las mesas de recepción de la participación ciudadana o mesas directivas de casillas habrá una papeleta para cada elector, es decir, poco más de 3.7 millones, la revocación de mandato determinará la conclusión anticipada del mandato por perdida de confianza luego de que once millones de ciudadanos solicitaron el ejercicio democrático en el país, 239 mil 231 en Chiapas.

Rodríguez Miranda comentó que este número de casillas es una tercera parte de las que se instalan en una elección constitucional, la calidad de la elección no merma por el poco presupuesto público, el ejercicio democrático no es nada menor, tiene la misma importancia que la elección del 1 de julio del 2018 en la que se eligió el presidente de México, López Obrador.





A la par de la Revocación de mandato, el #INEChiapas coadyuva con el @IEPCChiapas en las actividades preparatorias de las elecciones extraordinarias del 3/abril. Hoy se realizó reunión de coordinación para dar seguimiento a las tareas en materia de organización y capacitación. pic.twitter.com/KmvSZpDviI — INE Chiapas (@INE_Chiapas) February 9, 2022





En los municipios en conflicto no se arriesgará al personal del INE, si no hay condiciones de seguridad no se asumirán riesgos, de entrada no se instalarán en Oxchuc que se rige por sistemas normativos internos, se espera condiciones en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, dónde el 6 de junio del 2021 no se realizaron elecciones y en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, dónde se anularon las de ayuntamientos por violencia.

Otros municipios que enfrentan problemas sociales son Pantelhó, Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Altamirano, Chanal y Tila.

Los paquetes electorales serán trasladados al concluir la jornada electoral de revocación de mandato, los cómputos distritales se iniciaron ese mismo día hasta concluir se tendrá resultados definitivos, habrá conteo rápido para saber cuántos electores votaron por el si y por el no, si se alcanza el 40 por ciento de votos o de participación electoral será vinculante, si no se alcanza esa cifra no habrá un efecto, destacó.





INE da a conocer los avances para la Revocación de Mandato prevista para el domingo 10 de abril / Foto: INE





En Chiapas el gasto o inversión será de 50 o 60 millones de pesos, los funcionarios de mesas directivas de casillas se determinará de entre 322 mil ciudadanos que serían visitados para designar a 7 mil 131 ciudadanos que recibirán los votos de los electores, del universo de mesas directivas serán 10 especiales, una de ellas se ubicará en el Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo.