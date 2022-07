Salud Municipal no implementa fumigaciones contra mosquitos en colonias de Tuxtla

Desde hace más de un mes que inició la temporada de lluvias, los zancudos, moscos y chaquistes no se han hecho esperar y arribaron a los hogares de las miles de familias chiapanecas donde las enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika y chinkungunya son una constante, no obstante, hasta ahora la secretaría de salud municipal no ha dado inicio a los trabajos de fumigaciones en colonias de la capital chiapaneca por lo que las familias tuxtlecas se han visto en la necesidad de contratar los servicio de empresas privadas para que se encarguen de estos trabajos.





Si bien es cierto, las actividades de fumigación ya arrancaron en parques, escuelas y posteriormente en mercados, la Secretaría de Salud Pública de Tuxtla Gutiérrez aún no ha dado un anuncio oficial para comenzar con los trabajos en las colonias, lo que tiene a los tuxtlecos al borde de la desesperación pues están vulnerables a los padecimientos transmitidos por zancudos.

Cabe señalar que desde el inicio de este 2022 el índice de casos de dengue y zika disminuyó un 40% en la capital del estado, sin embargo, sigue siendo la ciudad con más casos a nivel estatal por lo que los ciudadanos temen que la incidencia vuelva a dispararse en esta temporada de lluvias por la falta de atención de las autoridades de salud.

Secretaría de Salud solo dio inicio a fumigaciones en mercados, escuelas y parques / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Por ahora los únicos anuncios por parte de las autoridades es que los colonos deben evitar tener en casa artículos o lugares que acumulen agua pues estos pueden servir como criadero de mosquitos. Por lo anterior, algunos ciudadanos han decidido optar por otras soluciones y comenzaron a fumigar su domicilio con empresas externas al gobierno, generando así un gasto más a su cartera con la finalidad de garantizar la salud de los suyos.