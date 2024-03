Sara Lovera: "Estamos en un momento histórico para las mujeres en México"

Municipios Especialista descarta posible volcán en San Juan Chamula

La activista Sara Lovera López, considera que estamos en un momento histórico en México porque vamos a tener la primera presidenta del país después de 300 años de feminismo, y en estás elecciones que son las más grandes va a haber 10 mil mujeres en el proceso electoral buscando puesto, es un momento inédito de la paridad electoral donde parece que de acuerdo con la ley, la Constitución, debemos ser la mitad no solo de la participación, sino de la elección, las cuales se enfrentan al machismo, van seis precandidatas asesinada en lo que va del año.

En entrevista en el marco de una conferencia en la Facultad Libre de Derecho en Tuxtla Gutiérrez, añadió que hay muchísimo enojo de los hombres porque las mujeres están tomando posesión del poder y está aumentando la violencia en general en contra de las mujeres, las mujeres que lleguen a dirigir como presidenta de la república o como gobernadoras van a tener que enfrentar una sociedad muy atrasada, muy poco democrática, que sigue creyendo que las mujeres valemos menos que los hombres y que los derechos están en la ley pero no están en la vida cotidiana.

Tenemos el fenómeno de violencia que es una tragedia nacional de las que no se hace cargo las autoridades de ningún partido, de ningún estado, ni del gobierno federal, es complicado superarlo, necesitamos un tsunami, una revolución cultural donde los hombres se enfrenten así mismos y dejen de ser violentos y nos respeten como seres humanos completos, somos personas, no somos cuerpos, somos personas, no somos segunda parte, entonces creo que est escenario requiere de una gran revolución nacional donde los hombres admitan que hoy se va a repartir el poder, enfatizó.

Municipios Atentado contra defensor de Derechos Humanos en San Cristóbal

Lovera López admite que el problema es que muchas de las mujeres llegan al poder con la cultura de los hombres, es un cambio requerido para poder seguir avanzando, hacer que lo que está en la ley sea una realidad requiere de un cambio cultural de la sociedad mexicana, cambiando de fondo, y tiene que ocurrir una revolución cultural impulsada por el Estado como lo hicieron los chinos hace 80 años, esa sociedad cambio y es una de las mejores económicas del mundo y en México no ve esa probabilidad porque los hombres son muy machistas, al grado de matar a 20 mujeres todos los días.

No entender el problema es grave, los ministerios públicos no toman las denuncias, los padres siguen golpeando a las hijas, funcionarios públicos golpeando a su esposa, eso es lo que sucede todos los días pero no hay respuestas, por ello no es suficiente la participación de la mujer, pueden estar participando sin conciencia y eso no sirve, se requiere una revisión cultural, una reforma educativa de Estado no de sexenio, porque la educación es la que puede cambiar la democracia, reiteró Sara Lovera.

Dijo que los partidos políticos no son más que la vía para acceder al poder, no les doy ninguna importancia, no son ideológicos, existen para ocupar puestos, la sociedad civil organizada y

con gran trabajo desde hace más de 30 años, a pesar de los grandes problemas de migración, ha propuesto, pero el estado que más preocupa es Chiapas, urgen soluciones.