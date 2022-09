Se cayó el cielo, fuerte lluvia inunda el Cobach 13 de Tuxtla

En estos momentos cayó una fuerte lluvia en la capital chiapaneca que hizo que varios puntos de la ciudad terminaran inundados, uno de esos fue el Cobach 13 a la altura del Río Sabinal en donde afortunadamente el nivel no rebasó pero aun así hubo daños en vehículos y preocupación de padres de familia.





Nuevamente la fuerte lluvia en Tuxtla Gutiérrez generó angustia en los ciudadanos pues en el lado oriente de la ciudad una inundación se vivió a la altura de una de las preparatorias más populares por lo cual algunos alumnos fueron retirados del aula ante la preocupación de los padres de familia.





A un costado del lugar se encuentra el río Sabinal, que afortunadamente en esta ocasión no rebalsó, aún así se generó la inundación que causó múltiples daños pues los vehículos no podían pasar por el sitio haciendo que más de uno se apagara por el trabajo del motor quedando en el camino y siendo ejemplo para que otros no atravesaran el lugar.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado no obstante los encargados de la escuela afirmaron que podrán retirar a los estudiantes si así lo desean los padres de familia.