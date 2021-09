Se despide la LXVII Legislatura del Congreso del Estado

La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado se despidió este lunes de los diputados y del personal, el 1 de octubre entregarán el poder a la LXVIII Legislatura que fue electa en los comicios del pasado 6 de junio, los únicos que continuarán por haberse reelegido son el diputado Marcelo Toledo Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Aída Guadalupe Jiménez Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ambos por la vía de la representación proporcional.

Esta fue su última sesión pública virtual del pleno, a la que solo acudió personal y al final en el hemiciclo a Benito Juárez se tomaron la foto del recuerdo, antes de clausurar el periodo extraordinario, el presidente José Octavio García Macías, dijo: "se despide la Mesa Directiva, hicimos lo que estaba en nuestras manos para sacar adelante las propuestas, desahogamos la mayoría de los puntos, mantuvimos la cordialidad, fuimos respetuosos de lo que la ley establece y los llevamos a todos en el corazón".

El 1 de octubre la mesa directiva entrega el poder / Foto: Congreso del Estado

En esta última sesión asistieron 28 legisladoras y legisladores de las 40 curules, se reunión para aprobar por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la Ley del Patrimonio del Estado de Chiapas y dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, relativo a la iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.

Sin encargo, el diputado del Partido del Trabajo, García Macías, insistió ante el pleno, "los llevo en el corazón como compañeros, como amigos, si hubieron discusiones fuero de ideas, nunca personales, me llena de satisfacción haber trabajado con compañeros como ustedes, de todos me llevo una gran experiencia, terminamos una legislatura, no nuestra actividad política, seguiremos trabajando por la gente".





Reiteró: "seguiremos ayudando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que puedan concretar los proyectos para Chiapas y para México, nos llevamos el cariño de todos y todas, nos llevamos la satisfacción, expresamos nuestras ideas con respecto, que la discusión siempre sea de ideas, no personal, la mesa directiva los apreciamos y tiene grandes reconocimientos para el personal que no son legisladores y que facilita el trabajo de cada uno de nosotros".

Al final de su intervención se refirió al diputado Marcelo Toledo Cruz, de quién dijo su trabajo ayudó a mantener la ecuanimidad, la conciliación, se le recordará siempre; me voy con esa gratitud de haber tenido grandes compañeros, que Dios ilumine a todos".

La LXVII Legislatura estaba conformada por 48 comisiones, cada una por siete integrantes, cada uno de los 40 legisladores tenía un salario aproximadamente de 66 mil pesos mensuales, 792 mil pesos anuales y 2 millones 376 mil pesos en los tres años, sin contar aguinaldos.

El Congreso del Estado tuvo un presupuesto en el 2019 de 287 millones 354 mil 133 pesos con 57 centavos, para el 2020 fue de 281 millones 767 mil 273 pesos con 82 centavos y para el 2021 de 281 millones 606 mil 104 pesos con 95 centavos, para un total de 850 millones 737 mil 512 pesos con 34 centavos.

En el proceso electoral local que aún no concluye, se ocuparon de sus aspiraciones políticas, a algunos no les fue tan bien, tuvieron un gran revés en las urnas el 7 de junio, dos se reeligieron en el cargo que ahora ocupan, otros y otras llegaron a la Cámara de Diputados, así quedó acéfala la presidencia de la Comisión de Planeación que presidía la ahora diputada federal de Morena por Tuxtla Gutiérrez, Adriana Bustamante Castellanos, responsable de dar seguimiento a los Planes de Desarrollo Municipal, por lo que no hay información sobre los alcances de los municipios, compromisos no atendidos e inconclusos.