"Si no eres mía no eres de nadie" persisten los feminicidios en Chiapas

En Chiapas los feminicidios no cesan y es que a pesar que los números presentados por la Fiscalía General del Estado son menores, desconociéndose el porqué, los medios de comunicación y diversas fuentes como grupo colectivistas feministas tienen más registros por feminicidio y actualmente surgen más.

Feministas del municipio de Cintalapa han expresado en sus manifestaciones que las mujeres son violentadas por sus parejas, pero que no son denunciados porque al llegar ante la fiscalía de la mujer, les dicen que no es para tanto o que simplemente esperan a que lo vuelva a hacer para tomar medidas en el asunto; es por eso que muchos casos terminan con la vida de alguien por no ser atendidos como se debería.





Existen autoridades que hacen sentir a la víctima como culpable de los primeros hechos violentos del feminicida, pero se debe de tomar en cuenta que cualquier error que tengamos como seres humanos nadie tiene el derecho de privar de la vida a otro ser humano. Es importante recalcar que la mayor razón por las cuales se llega a cometer un feminicidio es por celos, mismos celos enfermizos u obsesivos en el que la persona no llega a medir ni la fuerza, violencia o hasta que punto puede llegar la ira.





En tan sólo esta semana pasada de octubre, el día domingo 16 se registraron dos feminicidios uno en el municipio de Tapachula y el otro en el municipio de Escuintla, ambos con agresiones sumamente graves y traumáticas puesto que en uno de los casos antes mencionados, los hijos dela víctima estuvieron presentes al momento de tan cruel delito.

Argelia fue asesinada a cuchillazos





El día domingo 17 de Octubre del 2022 en el municipio de Escuintla, Humberto "N" privó de la vida a Argelia de 32 años; en el lugar de los hechos la Policía Estatal Preventiva entrevistó al señor Amparo, de 52 años de edad manifestando que la víctima era su hija, la cual había sido acuchillada por parte de Humberto mismo que era pareja sentimental de Argelia.

Al momento de los hechos Proteción Civil trasladó a la lesionada al Centro de Salud de Escuintla pero el doctor de guardia determinó que Argelia ya no contaba con signos vitales; según informes de las autoridades la occisa recibió 5 cuchilladas, una a la altura del tórax derecho, la segunda en el pezón izquierdo, la tercera en el pezón derecho, la cuarta lesión en el abdomen de lado derecho y la quinta en el rostro izquierdo, de aproximadamente 15 centímetros.

Grave delito impune que únicamente tuvo como finalidad de parte de las autoridades pedir a la población su colaboración para localizar al presunto feminicida de Argelia que se encuentra prófugo de la justicia.





Laura Isabel fue asesinada a machetazos





El día domingo 17 de Octubre del 2022 en el municipio de Tapachula fue asesinada a machetazos Laura de 38 años de edad, siendo su esposo presuntamente el feminicida.

David acudió al domicilio de Laura entrando de manera violenta y se fue directamente a discutir con ella, se presume que al principio fueron insultos, luego pasó a los golpes y al final el tipo fue por un machete no importándole despertar a sus hijos, la más grande de ellas, Seidi N de 17 años observó la escena según afirmó a las autoridades policíacas, en donde su padre se le fue encima a machetazos a su madre; Laura como pudo intentó defenderse metiendo su mano derecha pero le causó varias heridas y por último le dió un machetazo en la cabeza, al ver lo sucedido David huyó cobardemente y fue prófugo de la justicia pero horas más tarde fue detenido.

Cabe mencionar que la hija mayor recalcó que el pasado viernes ya había amenazado a su madre con quitarle la vida, y sin darle plazo, cumplió su amenaza.





Victoria fue asesinada por su pareja en la carretera de Tonalá

El día miércoles 21 de Septiembre del 2022 en el municipio de Tonalá, circulaba la pareja a bordo de un automóvil tipo jetta de color blanco; momentos después Javier reportó a las autoridades que habían sufrido un asalto mencionando que su pareja estaba muerta y él se encontraba herido en la carretera pero de manera extraoficial se supo que el hijo de la pareja salió a declarar señalando a Javier como el presunto feminicida de Victoria , pivandola de la vida y quedando tirada sobre la cuneta.

El hijo declaro que fue un pleito entre la pareja, aseguran que cuando viajaban a bordo de su unidad venían discutiendo, por lo que Victoria, tomo las llaves del automóvil y salió huyendo, por lo que su actual pareja Javier tomó el arma y le disparó, así mismo el se dio un disparo en la pierna, para disfrazar los hechos sin imaginarse que el niño iba a declarar la verdad de los hechos.





Ivón es privada de su libertad en Ulapa

En redes sociales el día de ayer lunes 17 de Octubre del 2022 difunden una imagen en el que solicitan ayuda para dar con el paradero feminicida.

Ivón originaria de la colonia El Triunfo del municipio de Escuintla, Chiapas con 24 años de edad, tenía como tres meses de haber llegado a Ulapa en dónde rentaba una casa con su concubino José Alberto 27 años; pero lamentablemente Ivón tuvo una discusión con José Alberto y presuntamente él enseguida le disparó en repetidas ocasiones dejándola sin vida, tirada en el patio de la casa en dónde rentaban mientras que José Alberto se dió a la fuga.

Autoridades siguen en búsqueda del responsable...





Recién llegó a Chiapas y la asesinaron

Guadalupe originaria del barrio El Primor de esta ciudad de Ocosingo vivía en Playa del Carmen, Quintana roo. En fechas del mes de agosto del 2022 decidió visitar a sus familiares en Chiapas pero de un día para otro la reportaron como desaparecida y el día 31 de agosto del 2022 fue encontrado el cuerpo sin vida que fue localizada cerca de un basurero de la ciudad de Ocosingo.

Los familiares reconocieron que esta persona sin vida era Guadalupe...





Encuentran cuerpo de una mujer muerta a cuchilladas

El día sábado 8 de octubre del 2022 en el municipio de Tapachula, al rededor de las 10:30 de la mañana una joven fue encontrada sin vida en la vía pública con cortadas en brazo izquierdo y en otras partes del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce el culpable de tan cruel asesinato y así como el nombre de la víctima...





Cindhel teme ser asesinada por su pareja sentimental

El día lunes 17 de octubre del 2022 en el municipio de Tapachula, Cindhel por medio de redes sociales público por medio de un vídeo, los golpes que recibió por Rodolfo, atemorizada y viviendo con miedo denunció que no se han hecho las cosas como se deberían, ya que al parecer Rodolfo se cree muy influyente; Cindhel con desesperación grita a los cuatro vientos que su agresor tiene comprado a las autoridades.

Cindhel explicó que en varias ocasiones ha sido golpeada por este sujeto, pero ya no aguanta más, pide justicia y evitar que este sujeto acabe con su vida.