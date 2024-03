Sin permiso a partidos políticos para ingresar a Honduras de la Sierra

En el municipio de Honduras de la Sierra no hay permiso para que ingresé el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), ni del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tampoco partidos políticos y candidatos a puestos de elección en el marco del proceso electoral federal concurrentes con el local para las elecciones de 2 de junio venidero, así lo confirmó la presidenta del consejo local del INE en Chiapas, Claudia Rodriguez Sánchez.

"Hay un acuerdo entre ellos, estamos buscando la manera de accesar pero nos piden que no entre el INE, que no entre el IEPC, y que no entren partidos políticos a hacer campañas, porque si entran se cae en acuerdo para todas las demás comunidades y secciones; se pueden caer los acuerdos y ya no nos dejan entrar", explicó a consejeros y representantes de partidos políticos.

Se los voy a hacer llegar por correo electrónico, dijo a los representantes de los partidos políticos, del documento enviado por las comunidades, no obstante estamos trabajando para seguir avanzando, son básicamente dos secciones electorales en las que tenemos está problemática, porque ya saben ustedes que algunas de las comunidades quieren regresar a Siltepec, añadió.

Ese es el problema socio político, más bien demográfico más que de seguridad, de otra índole, pero si estamos cuidando que las autoridades nos permitan accesar, esto para que también ustedes, añadió a representantes de los partidos, para que se lo comuniquen a los candidatos, los aspirantes a diputados federales que iniciaron campaña el 1 de marzo no han entrado a Honduras de la Sierra, insistió Claudia Rodriguez.

Ya están por registrar los partidos políticos candidaturas a las presidencias municipales y diputaciones locales y ellos se tienen que desplegar en campo de manera muy rápida por el tiempo de campaña del 30 de abril al 29 de mayo, es una situación latente para este 2024, ustedes saben que en el 2021 no hubo elecciones ordinarias en ese municipio, ni extraordinarias en el 2022, entonces estamos cuidando para que podamos instalar el mayor número de casillas y también negociando para ver si aceptan las comunidades participar en las elecciones del 2 de junio, reiteró la consejera electoral del INE.

Es un tema que está en el Congreso del Estado, que ellos deben de resolver sus límites y pasan para Siltepec algunas comunidades o continuar en Honduras de la Sierra, en una mesa de seguridad se invitó a los presidentes municipales de Siltepec que ya dio el visto bueno para aceptar estas comunidades, son dos secciones electorales, pero falta que el poder legislativo del estado de el paso que tiene que dar, estamos trabajando para que se generen las condiciones, insistió.

Historia

La petición de los ejidos Angel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo la Cascadas con aproximadamente siete mil habitantes es la desincorporación de este nuevo municipio de Honduras de la Sierra y regresar a Siltepec, de no ser aprobado por el Congreso del Estado no habría elecciones el 2 de junio en ese territorio perteneciente a la región Sierra Madre Chiapas.

El 25 de abril de 2018 el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad la separación de Honduras de la Sierra de Siltepec y sus comunidades para crear un nuevo municipio, el decreto se publicó el 2 de mayo de 2018, luego, el ayuntamiento de Siltepec impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de julio de 2019, pero en su resolución validó la determinación del poder legislativo.

En marzo del 2020 el Congreso del Estado nombró el primer concejo municipal de Honduras de la Sierra siendo su primer presidente el señor Noé Pérez Morales, uno de los gestores de la remunicipalización y a partir de esa designación arreció el rechazo al nuevo municipio por parte de estás tres comunidades.

Su primera elección constitucional mediante voto secreto y directo debía ser en junio del 2021 pero las comunidades no lo permitieron, tras concluir mandato de su primera autoridad el 30 de septiembre del 2021, el 1 de octubre de ese año asume un segundo concejo municipal de manera provisional hasta en tanto se realiza elecciones, sin embargo, no se realizó elecciones extraordinarias el abril del 2022 y se prolongó el mandato de su actual autoridad, que deberá entregar el cargo el último día de septiembre de este 2024.

Honduras de la Sierra se localiza en las altas y frías montañas de la Sierra Madre de Chiapas, durante muchos años perteneció al municipio de Siltepec, y a partir del 4 de septiembre del 2018 de acuerdo con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas es el municipio número 124 de Chiapas, el proyecto de decreto del Congreso del Estado que reforma la Constitución local fue aprobado por 107 ayuntamientos de 124.