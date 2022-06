Sitio web de CFE falso es creado en Tuxtla para realizar estafas

Una nueva modalidad llegó a la capital chiapaneca, ciudad que tiene por costumbre recibir altos cobros de luz en sus recibos, por lo anterior, estos ladrones digitales crearon un sitio web falso de la CFE en donde a manera de premio te hacen llegar un descuento a tu número celular, no obstante, esto es una estafa y lo único que buscan es robar tu recibo para saber donde vives y comenzar con las amenazas hasta que puedan conseguir dinero de tus bolsillos.

Hace apenas unas horas se registró el primer caso en la ciudad y es que este método ya estaba pero era realizado con marcas tecnológicas como Samsung, Apple, Huawei, entre otras muchas más y el mensaje, en vez de bono de lealtad era “te ganaste un teléfono” por lo cual, no muchos caías; no obstante, ahora se replicó el mismo acto vandálico con la empresa CFE quienes no tienen nada que ver e incluso ya lo aclararon mediante un comunicado.





Aprovechando los altos recibos, estos amantes de lo ajenos crearon la web pirata de la Comisión Federal de Electricidad / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Aunque la estafa se encuentra muy bien planeada la forma de no caer en ella es muy sencillo y es que lo único que se tiene que hacer es no abrir el mensaje que te conduce al sitio fraudulento y bloquear al WhatsApp que lo envía, con esto nunca sabrán ni tu nombre y como un plus puedes denunciarlos a la policía cibernética y evitar que más familiares o amigos compartan esto haciéndoles saber de que se trata esta estafa.

La policía cibernética de Chiapas ya se encuentra enterada y exhortó a los ciudadanos a no creer estos mensajes llamativos pues, muy difícilmente estas empresas entregarán meses gratis o bonos a aquellos que llene un simple cuestionario por lo cual recomendó a estar atentos para no caer en esta nueva estafa en la capital chiapaneca.





#CFEContigo | Nuestros canales oficiales de comunicación son el 071, la cuenta de Twitter @CFE_Contigo y el Chatbot en https://t.co/bNvSdTWxi5. ¡No caigas en fraudes! pic.twitter.com/eHBKVybSS5 — CFEmx (@CFEmx) June 27, 2022



Pasos para no caer en la estafa





1.- Evite compartir información no verificada y falsos apoyos y/o promociones, cupones.

2.- Se trata de una campaña de advertising, que utilizan los delincuentes. NO envíe el mensaje a sus contactos.

3.- Los programas sociales NO UTILIZAN REDES para contactar usuarios o enviarles información, desconfié y reporte.

4.- Entregas datos personales, sensibles,

y de contacto a desconocidos.