[Sondeo] Esto opina la población acerca de los recientes bloqueos carreteros

En las últimas semanas se han intensificado los conflictos políticos y sociales en diferentes regiones del estado de Chiapas, casos como el de Altamirano o el de Oxchuc son un ejemplo de tantos conflictos que se han generado en Chiapas.

Ante esto, varios grupos han tomado la decisión de tomar partido y manifestarse desde la situación en la que viven, en el caso de Oxchuc, pobladores han decidido bloquear el las carreteras, situación que ha afectado a gran población de esa región del estado. En Altamirano también se han presentado bloqueos carreteros. Otros municipios que presentan bloqueos son; Ocosingo, Tzajala, entre otros.

Ante esta situación el equipo del Heraldo de Chiapas decidió realizar una encuesta para saber que tan de acuerdo está la población ante los bloqueos que funcionan como protestas por parte de las poblaciones afectadas.

La pregunta fue la siguiente: Continúan los bloqueos en pueblos indígenas, ¿Crees que los pobladores deberían de tomar otra medida para ser atendidos?

Estos fueron los resultados:

Si, porque estan afectando a automovilistas y comerciantes - 72%

No, así es su manera de meter presión y lograr respuestas - 24%

No me importa, no transito por el lugar - 4%





Participa en nuestra nueva encuesta