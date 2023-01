Sube el costo del transporte público en corridas Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo

A partir del 1 de enero de este año el salario mínimo se ubica en los 207 pesos con 44 centavos la jornada laboral, la gasolina en algunas estaciones de servicio esta este lunes a 23.45 y 21.44 pesos, mientras el precio del pasaje en el transporte público entre los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, de la región metropolitana, se modifica en agravio de la economía de los usuarios.

A partir de este 7 de enero el costo del pasaje de Tuxtla Gutiérrez a Chiapas de Corzo sería de 18 pesos, en vez de 16 pesos de la capital a Cahuaré y Santa Fe será de 17 pesos, mientras que a la colonia Plan Chiapas será de 14 pesos y de 10 pesos a la Central de Abastos.





El salario mínimo a partir del 1 de enero en 207.44 pesos la jornada laboral / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Saliendo de Chiapa de Corzo con destino a la capital hasta el punto de entrada a la colonia Santa Fe será de 11 pesos, a Cahuaré 12 pesos, a Plan Chiapas 14 pesos a la Central de Abastos será de 17 de pesos y al centro de la capital, 18 pesos.

La sociedad cooperativa Gómez Castellanos, cuenta con 10 microbuses de 18 y 21 pasajeros, uno de los operadores Emilio Ruiz, de la unidad número 36 de segunda clase, explica que el aumento ha sido autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), pero aún no se está cobrando.





La SCT no saben hasta cuándo permanecerá este costo‼️



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/dMg2kCQ1Ra — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 8, 2023





Emilio Ruiz cuenta que la SCT lo autorizó y las sociedades cooperativas tienen documento que dan cuenta de ello y a los operadores solo les avisan del aumento de 2 pesos a partir del 1 de enero pero aún no se está cobrando, el aumento es de dos pesos por tramos o puntos intermedios entre ambas ciudades de la región Metropolitana.

El operador Emilio Ruiz dice que se empezaría a aplicar a partir del 15 de enero, por ahora sigue el costo de 16 pesos, cada tramo intermedio entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo tendrá un aumento de 2 pesos.





La SCT no saben hasta cuándo permanecerá este costo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ahora hay costos de 12, 10 pesos, nueve pesos, 8 pesos, la razón es el aumento en el costo de la gasolina, es constante, no tenemos idea si con estos aumentos salen los costos de operación porque nosotros solo somos choferes.

El operador de la unidad número de la misma cooperativa número 14 cuenta que se sigue cobrando 16 pesos y como choferes no tienen más información, por lo tanto, pese a tener la autorización de la SCT no saben hasta cuándo permanecerá este costo y en qué momento cobrar los aumentos ya autorizados.





Los choferes tienen que sacar la cuenta para el patrón😱



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/treIcaWuCg — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 8, 2023





Por otra parte, el operador de la unidad 01 que no aceptó entrevista como tomo una imagen de nuestra identificación, compartió que los choferes tiene salario fijo, no hay problemas de cuentas y salen muy bien con sus ingresos, lo que corresponde a tarifas y costos de operación es asunto de los socios de la cooperativa.

Una de las usuarias del transporte público Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo dijo que este aumento es justo y que la población nos tenemos que adaptar, no nos queda de otra, hay que pensar también en el empresario y sus costos de operación, el combustible sigue subiendo en su costo y deben salir las cuentas del chófer y todos tenemos que hacer ajuste a nuestros presupuestos.





El salario mínimo a partir del 1 de enero en 207.44 pesos la jornada laboral / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otra pasajera dice que sigue pagando 16 pesos, cuenta que tiene sus ventajas y desventajas, la ventaja es que los choferes quieren sacar sus tarifas, ha aumentado el costo de la gasolina y tiene que modificarse la tarifa, la desventaja es que pueden haber personas que no tengan dinero para pagar los aumentos ya autorizados, por su parte está a favor de pagar los dos pesos de aumento, no le me complicaciones.

Una pasajera que viajó de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez dice que pago 16 pesos, confirma que en el tramo se sigue pagando lo mismo, no hay cobro de los aumentos que ya se han autorizado, en algún momento se hará seguramente, por ahora vale igual la tarifa por el traslado entre ambas ciudades y sus puntos intermedios.





El salario mínimo a partir del 1 de enero en 207.44 pesos la jornada laboral / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El checador de la terminal en la capital del estado administra los tiempos de los carros en la base, no tardan más de cinco minutos a partir de su llegad, la salida es constante, por la mañana salen con pocos usuarios, en la ruta van subiendo y bajando y al llegar a su destino es mayor la presencia de usuarios en cada unidad.

La sociedad cooperativa de Transportes Chiapa - Tuxtla SA de CV, que opera con varios dueños, con unidades combis también sigue cobrando 16 pesos, ambas terminales se ubican en el barrio de San Roque en la capital, ninguna sale de su base con campo completo, pero confirman ya tener la autoridad de nueva tarifa, que según los operadores, no saben en qué momento se aplicará.





La SCT no saben hasta cuándo permanecerá este costo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El operador de la unidad 36 expuso que sus ingresos son bajo cuenta, tiene que salir la cuenta del dueño primeramente, el combustible del día, el lavado de la unidad al final de la jornada y por último, el ingreso del operador, monto que varía pero son choferes fijos desde hace muchos años, a quienes -dijo- no les permiten hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En el tramo Tuxtla Gutiérrez - Berriozábal, el costo del pasaje es de 18 pesos, así lo reporta el operador de la unidad 409, con baja demanda de pasaje la mañana de este sábado, mientras que la Tuxtla Gutiérrez - Osumacinta es de 40 pesos, así lo indica el operador de la unidad 03, con número económico 6310203, igual con pocos usuarios.





La SCT no saben hasta cuándo permanecerá este costo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las rutas Tuxtla Gutiérrez - Ocozocoautla de Espinosa está a 27 pesos, las rutas Tuxtla - San Fernando, tiene un costo de 20 pesos y Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa tiene un precio de 16 pesos.





Local Se eleva el precio del tarjetón, taxistas se manifiestan ante esto

En esta última ruta, Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa sus operadores dicen que no salen con sus cuentas, el operador de la unidad 16 dice que quienes no pierden son los socios, los choferes tienen que sacar la cuenta para el patrón, al final, si queda para ellos es una buena ganancia, el monto que sea porque la crisis económica está muy compleja por los costos de los combustibles.

Son 31 colectivos la ruta Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa, los usuarios pagan su costo, sin complicaciones, estas tarifas están fijas desde hace varios años, quienes ganan menos son los operadores que no tienen ingreso fijo, ello porque si tienen que sacar las cuentas de los patrones.