Trabajadores de la salud han sido amenazados de muerte: José Cleiber

Los trabajadores de la salud están al frente de la pandemia del coronavirus, arriesgan su vida y su salud, persiste la entrega para cuidar la salud y salvar vidas, sin embargo, los sentimientos encontrados de la sociedad por la pérdida de la vida de pacientes con Covid-19 han generado agresiones, físicas, verbales y amenazas de muerte en contra de trabajadores, expuso el psicólogo de la secretaría de Salud (SS), José Cleiber González Ramírez.

Estamos en constante comunicación con la familia que en todo momento espera buenas noticias, lamentablemente las comorbilidades de la población complican la buena reacción de los pacientes, la complicación de diabetes, la hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras, a veces desenlaza en un fallecimiento, explicó.









Dijo que el personal de las 12 Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid-19 ha tenido un crecimiento profesional y un reencuentro con la profesión, no obstante, la sociedad solo espera buenas noticias y esa es la aspiración, pero cuando hemos salido a dar la noticia que no esperaban de la evolución de los pacientes hay agresiones.





“Aun cuando hacemos lo mejor, muchos casos se salen de nuestros alcances, a mí me han amenazado de muerte, me han ofrecido balazos, me han gritado en la cara y genera la sensación de miedo, pero nuestra misión sigue siendo la entrega y pasión por salvar vidas”.





Reiteró que los trabajadores de la salud siempre estamos con la esperanza de que cada paciente pueda salir fortalecido, recuperado y caminando a casa, pero nos enfrentamos a lo invasivo del virus y entra en juego la vida del paciente, cuando nos toca dar la noticia a la familia sobre el avance, gravedad y del fallecimiento, se manifiestan conductas impulsadas por el dolor.





Municipios Saturado el Hospital Covid-19 de Comitán y sin insumos aseguran trabajadores





González Ramírez, adscrito a la Clínica Covid-19 del Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, insta a la población a quedarse en casa, hasta este 9 de junio el registro era de 190 defunciones, en su mayoría complicadas por comorbilidades, de un total de 2 mil 747 casos positivos desde el 25 de febrero.

Pidió a la población valorar el esfuerzo de los trabajadores de la salud que ponen en riesgo su propia vida por la letalidad del virus, trabajamos con energía y mente positiva, estamos seguros que vamos a salir adelante de la pandemia y mantenemos la esperanza de que los pacientes se vayan caminando a su casa, pero estamos a tiempo de disminuir la cadena de contagio.

Las comorbilidades a veces impiden el avance de la capacidad médica, “el virus nos pone en el jaque”, pero no son conscientes de nuestra responsabilidad y seguiremos acatado los lineamientos para el cuidado, haciendo lo mejor, dando lo mejor, esfuerzo en que la población debe colaborar cuidándose y evitando más casos, insistió.





/JO