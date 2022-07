Trabajadores de Teléfonos de México se manifiestan, exigen no desaparecer jubilación

Trabajadores de Teléfonos de México en Tuxtla Gutiérrez participan en la movilización nacional en defensa del derecho a la jubilación que la empresa pretende desaparecer, no lo vamos a permitir, es una conquista laboral, además, plasmada en el contrato colectivo de trabajo, enfatizó el presidente del Comité de Vigilancia de la sección 74 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Edgar Náfate López.

Dijo que en la capital suman 166 trabajadores activos y 237 jubilados, pero en el estado son más de 800, a quienes la empresa pretende vulnerar sus derechos, y nos hemos organizado a nivel nacional para mantener la lucha permanente a favor de nuestras conquistas, nadie va a atender contra nuestros derechos y nos hemos visto en la necesidad de incrementar el grado de protesta, en este caso es la falta colectiva.





También puedes leer: En Tuxtla socios del Conejobus exigen pagos al gobernador de Chiapas





Lo fundamental es la defensa de las jubilaciones que la empresa está en un afán de desconocer esa prestación para la gente de nuevo ingreso, tenemos un volumen de 1942 vacantes por cubrir y que la empresa en una forma mañosamente está reteniendo en el afán de evitar está prestación, un derecho que es resultado de grandes luchas en el país y que no se va a permitir su culminación, explicó en entrevista.





#Local | Trabajadores de Teléfonos de México en Tuxtla Gutiérrez participan en la movilización nacional en defensa del derecho a la jubilación



Lee más en: https://t.co/oWc9xabAgw pic.twitter.com/cy8t6CZuUH — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 19, 2022





Dijo que "actualmente tenemos programas después de los 31 años de servicio que marca el contrato colectivo de trabajo, participación de permanencia voluntaria en el cual dan cinco años más de lo que estaba pactado, el sindicato ha tratado de cooperar en ese sentido, en la negociación, pero hemos llegado a un grado en que la empresa se ha puesto en el papel de no tener plan de negociación, la última negociación salarial fue muy ríspida".

Náfate López añadió que en el país son más de 20 mil personas en activo y más de 30 mil jubilados, "en la entidad tenemos presencia en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de Las Casas, en Comitán, Tapachula, Tonalá y Villaflores, nuestro interés es la defensa de nuestros derechos, estos no están sujetos a negociación, la empresa quiere que de alguna forma podamos adquirir acciones, y es la parte que no estamos de acuerdo, y no vamos a permitir que se elimine el derecho a la jubilación".





Los manifestantes argumentan que defenderán la jubilación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"La empresa cuando fue adquirida en 1990 fue con todos los derechos y obligaciones, con el compromiso de mantener el contrato y todas las prestaciones, que en los últimos años se ha ido diezmando, las negociaciones son nacionales, nos defenderemos hasta las últimas consecuencias, los jubilados han recibido un aumento diferenciado, diferente a los activos, la empresa sigue en cerrazón y nosotros nos mantenemos en la defensa de nuestros derechos e intereses", Puntualizó.