Trabajadores no están de acuerdo con la reforma planteada por AMLO

El Comité de Defensa Movimiento de Trabajadores del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal en Chiapas, cerró las instalaciones del Consejo de la Judicatura en Tuxtla Gutiérrez, para protestar en contra de la propuesta de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Juez Jorge Alberto Orantes López, del Vigésimo Circuito, expuso que nos encontramos frente a una reforma quienes la más importante en los últimos 200 años en materia de justicia, se trata del reemplazo o de la sustitución de mil 600 de órganos jurisdiccionales y de 55 mil trabajadores que se verían afectados por la inminente afectación a la carrera jurisdiccional, es momento de que en este debate sólido, en este intercambio de opiniones se escuche la historia que hay detrás de todos y cada uno de los y las juzgadoras y juzgadores federales.

Buscan comunicar a la ciudadania con su actuar / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Se trata de legitimarse no porque se tiene el cargo, si o porque se obtuvo a través de concursos transparentes de oposición, y porque no le deben nada a nadie, también se le reconoce por sus sentencias, por sus acuerdos, pero si te todo, por su lealtad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros también somos la ciudadanía, lo hacemos con absoluta vocación y entrega a nuestro trabajo, al igual que los 55 mil trabajadores y sus familias se ven los anhelos y aspiraciones de la carrera jurisdiccional, añadió.

Durante la protesta frente a las oficinas del Consejo de la Judicatura, añadió que la ciudadanía tiene un clamor exacerbado de justicia, nosotros también los tenemos, el sistema de justifica es perfectible, una institución como el Poder Judicial de la Federación está sujeta a reforma y por supuesto que la requiere, pero la ciudadanía tiene que saber que no es lo mismo la procuración de justicia que la impartición de justicia, y tiene que estar informada que la corrupción no es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, quien lo determina las encuestas, los usuarios son los legitimados para contestar las encuestas.

Orantes López mencionó que los usuarios del poder judicial de la federación respaldan en transparencia el profesionalismo y la efectividad hasta en un 91 por ciento a nivel nacional, hasta el 93 por ciento para los circuitos de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, los jueces de este distrito que a través del amparo han concedido salvaguardar derechos como Uber y Didi, han logrado también reabastecer el combustible de los chiapanecos, han protegido a los migrantes, han salvaguardar partes frente a obras públicas y han liberado a personas por detenciones arbitrarias, todos ellos son honorables pero eso no es sinónimo de corrupción.

Municipios Colonos se manifiestan en la unidad administrativa municipal

Tenemos que comunicar a la ciudadanía nuestro actuar, la carrera jurisdiccional ha sido la vía de acceso por concurso de oposición, bienvenidos todos pero que sea a través de examen de oposición, el juez es impopular, se distingue por lealtad a la Constitución, salvaguarda los derechos de las minorías, tenemos que privilegiar la independencia frente a cualquier interés, legitimados estamos, vamos a escuchar y a trabajar para que la reforma que garantice una mejor republicana, cumpla con su deber la representación legislativa nacional y lamparita estará salvada y volverá a florecer más grande y más unida que nunca, apuntó.

Mientras tanto, el juez de distrito Felipe Mata Ríos, expuso que no estamos de acuerdo con la propuesta de reforma propuesta por López Obrador, porque se sustenta en premisas falsas, no somos corruptos, el personal trabaja para ser un mejor poder judicial, por qué aman la carrera judicial, no se vale que recibamos descalificativos, porque se violenta la carrera judicial, nos quieren decir que se van a respetar sus derechos cuando se truncan las aspiraciones de ser algún día jueces, magistrados, si un secretario no puede allegar a ser juez se trunca su carrera, el actuario no podrá aspirar a ser secretario, el oficial nomoidran ser actuario y a los estudiantes se les truncara el derecho de entrar a la carrera judicial, cuando algo no está bien no hay que callarlo, vamos a luchar por el Poder Judicial, está reforma es inconstitucional, no vamos a permitir que se violencia nuestros ojos.

Lee más: ¿Cómo afecta el crimen organizado al turismo en los Altos de Chiapas?

Por su parte, el juez de control Eligio Valdenegro Gamboa, añadió que estamos preocupados por la reforma planteada al Poder Judicial, hace más de 20 años empecé la carrera judicial, está reforma impide que trabajadores logren cumplir esa meta, es un privilegio servirle a la nación, nuestras familias a veces quedan a un margen por dedicarle horas y horas a nuestra labor, tenemos que ser escuchados, los jueces no son corruptos, en 1994 se dijo que el verdadero poder son los secretarios, actuarios y oficiales que se encargan de la labor, los jueves y magistrados, la Corte de puede reformar, para e que hoy no se está escuchando al Poder Judicial y queremos ser escuchados.

Finalmente, la secretaria del primer Tribunal Colegiado, Irma Monzón Velasco, dijo que reina sentimientos encontrados que van de la emoción a la incertidumbre, hoy será un día histórico, daré la cuenta de la capacidad para luchar contra la injusticia, con independencia del resultado tendremos la frente en alto, no nos sometemos a las órdenes de quienes nos denotan, vamos juntos para adelante ejerciendo nuestro derecho.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️