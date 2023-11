Un año de impunidad en el feminicidio de Estefanía Martínez: madres en resistencia exigen justicia

Este lunes 30 de octubre marcó el primer aniversario del brutal feminicidio de Estefanía Martínez Matías, un caso que aún permanece impune. La madre de Estefanía, la señora Julieta Matías, se encuentra devastada, sin fuerzas para seguir adelante. En su búsqueda de justicia, cuenta con el respaldo del colectivo "Madres en Resistencia" y la Fundación Karla Velasco, cuya líder, Maricruz Velasco Nájera, también es madre de una víctima de feminicidio.

Maricruz Nájera expresó en una conferencia de prensa que Julieta Matías no está sola, ya que "la voz de Estefanía es la voz de nuestras hijas y de nosotras mismas". El colectivo se ha unido en su lucha por la justicia y ha dejado en claro que no permitirá que el caso quede impune. Exigen una investigación exhaustiva, ya que consideran que el asesinato de Estefanía fue un feminicidio y que la Fiscalía General del Estado no actuó con la debida diligencia cuando se denunció su desaparición.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Según Maricruz Velasco Nájera, el asesino de Estefanía es un amigo que se la llevó, y la Fiscalía General del Estado no quiso intervenir para detenerlo. La líder del colectivo también denunció que la misma autoridad ha obstaculizado la investigación y ha interrumpido pruebas clave. Ella habla desde su propia experiencia como madre de Karla Velasco Nájera, quien fue víctima de feminicidio hace más de cinco años.





La conferencia se llevó a cabo en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, frente a Palacio de Gobierno. Las Madres en Resistencia destacaron que los casos en Chiapas no son accidentes ni suicidios, sino feminicidios. Exigen que la Fiscalía General del Estado investigue estos casos con perspectiva de género y deje de hacer simulaciones. También solicitan a las autoridades de Chiapas que cumplan con su deber y hagan justicia.

Policiaca Joven estudiante lucha por su vida después de ser víctima de un violento asalto en Tuxtla

La señora Flor Emilia Alcázar Coutiño, madre de Paola Jazmín Ocampo Alcázar, cuyo feminicidio ocurrió en diciembre de 2023 en la Escuela Primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, compartió su propia lucha contra la impunidad. Su caso fue transferido a la Fiscalía General de la República debido a la omisión de la Fiscalía General del Estado.

El colectivo "Madres en Resistencia" y la Fundación Karla Velasco documentan un total de 20 casos de feminicidio en Chiapas. El miércoles 1 de noviembre, realizarán un altar con las fotografías de sus hijas en la entrada principal de Palacio de Gobierno como un acto de conmemoración y un llamado a la justicia.