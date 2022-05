Urge la modernización del sector de transporte: Rubén Zuarth

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca sostuvo que es urgente la modernización del sector transporte, la sustitución de unidades, la implementación de plataformas tecnológicas y mecanismos de seguridad de las unidades de servicio, todo apegado a la legalidad; se trata de la seguridad de los usuarios y de los operadores de los vehículos por lo tanto, nadie debe prestar servicio al margen de la ley.

En ese sentido el legislador del local por el Partido Revolucionario Institucional consideró que el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte publicado el pasado 13 de abril abona a la seguridad de los usuarios al contemplar que los vehículos del transporte público cuenten con cámaras de seguridad, sistema de radiocomunicación, dispositivo de geolocalización y botón de pánico enlazados con las autoridades de seguridad y protección ciudadana y aditamentos de emergencia conectado con el C 5 Escudo Urbano para inhibir la comisión de delitos.

Está a favor del uso, operación y funcionamiento de las plataformas tecnológicas / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Está a favor del uso, operación y funcionamiento de las plataformas tecnológicas, sistemas integrados de transportes, terminales, servicios auxiliares y conexos, a través de una plataforma tecnológica pero con vehículos concesionados, esto implica que todo sistema de transporte de plataforma que no esté dentro de la Ley de Movilidad y Transporte como el llamado Uber, no debe permitírsele la circulación, porque al ser ilegal pone en riesgo a los usuarios.

No han llegado quejas de supuestas amenazas o agresiones en contra de operadores de la plataforma Uber / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Dijo que a la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado no ha llegado quejas de supuestas amenazas o agresiones en contra de operadores de la plataforma Uber, sin embargo, reiteró que la modernización significa acatar la legalidad y quien no esté dentro de ese ámbito, tienen que sujetarse a la legislación vigente o no prestar servicio, la autoridad correspondiente tiene que aplicar la ley.

Zuarth Esquinca sostiene que el planteamiento que hace el reglamento de que las unidades del transporte deben tener una vida útil de cinco años en vez de siete es pensando siempre en la seguridad de los usuarios, cada que toma un transporte público el usuario debe sentirse seguro, debe viajar seguro, las intenciones son muy buenas siempre garantizando la seguridad, la comodidad y el confort de los pasajeros.

El sector transporte está obligado a brindar un buen servicio / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

El sistema de plataforma tecnológica llamado Uber está al margen de la ley puesto que no cumple con la Ley de Movilidad y Transporte el esfuerzo de los transportistas, de los concesionarios con este nuevo marco jurídico es la inversión en nuevas unidades, el servicio para por una revisión de las unidades y por certificados de aptitudes del operador, el sector transporte está obligado a brindar un buen servicio, es es el motivo de generar la Ley de Movilidad y Transporte de octubre del 2020, y su reglamento del pasado 3 de abril.

El Comité Técnico Consultivo en Materia de Transporte Público, es el responsable de las opiniones técnicas / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Expuso que el Comité Técnico Consultivo en Materia de Transporte Público, es el responsable de las opiniones técnicas y generar las propuestas relacionadas con el otorgamiento de nuevas concesiones del transporte público, pero también deberán cumplir los ayuntamientos con su responsabilidad de mejorar las vialidades, tenemos que comprar nuevas unidades para ello debe haber un esquema de financiamiento para la adquisición de nuevos vehículos.