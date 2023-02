¡Siguen las ventas! Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) sin aviso por posible veda

Comerciantes e introductores de pescados y mariscos de Tuxtla Gutiérrez no han recibido ningún aviso de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) ni de la Secretaría de Salud (SSA), para la suspensión de la comercialización del camarón debido a una posible veda, mientras no tengan información al respecto, seguirán vendiendo el producto en los mercados públicos municipales de Tuxtla Gutiérrez, como el Juan Sabines, Rafael Pascacio Gamboa, Los Ancianos y Del Norte.





Seguirán comercializando el producto en los centros de abasto en la capital / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Explica Francisco Torres que ante lo que ha circulado en redes sociales de una posible veda del 1 de febrero al 11 de abril de este año, la venta está fluyendo bien, en el Mercado Público Municipal Juan Sabines se comercializa a 180 pesos el kilogramo y a 140 pesos, en este año no han sido visitados por ninguna autoridad sanitaria.









Dice que el camarón viene de los municipios de Tonalá y Arriaga y explica que cuánto existe una veda la producción de camarón se para en los campos pesqueros directamente por parte de la CONAPESCA, la cadena productiva no sigue el proceso y no llega al mercado, pero ni en este año, ni en este mes de febrero se ha recibido notificación.





Mientras no tengan información al respecto, seguirán vendiendo el producto en los mercados públicos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras no tengan la información oficial sobre la certeza de la veda, seguirán vendiendo; los precios varian por el tamaño del camarón hasta ahora no tienen en Tuxtla Gutiérrez problemas para la comercialización, no han suspendido ventas desde el 1 de febrero, siguen ofreciendo el producto y esperan vender mucho mientras no tengan el aviso de suspensión.









Cuenta que el producto es fresco del día, esta especie no se puede almacenar, no se deja para el siguiente día, se compra con los pescadores e introductores lo que se va a vender en el día, todos los días de la semana es producto nuevo y fresco.





Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) sin aviso por posible veda / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, Alberto López vende a 140 pesos el kilogramo, 70 pesos el medio kilogramo y 35 pesos el cuarto, la demanda del producto la califica como buena; hay quienes llevan más de tres kilogramos puesto que hasta ahora no hay restricción para la comercialización del camarón, se trata de un producto de calidad.

