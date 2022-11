Demanda en pescados y mariscos aún se mantiene en Tuxtla: comerciantes

Ante el incremento de precios de la carne de pollo, red y puercos, debido a la inflación de productos de la canasta básica, los pescados y mariscos son una buena alternativa, los mercados públicos Los Ancianos, en la novena sur entre 13 y 15 oriente, Gustavo Díaz Ordaz y Rafael Pascacio Gamboa, en el centro de Tuxtla Gutiérrez y el Mercado del Norte, en la colonia Albania Baja, son una buena alternativa alimentaria con pescados y mariscos, comerciantes reportan buen abasto para atender demanda que se mantiene en buen nivel, dicen aunque no es la mejor tras oandemia del Covid 19.

Una de las comerciantes, Cecilia Interino Rosales, local 376, explica que el precio de la tilapia vale 86 pesos el kilogramo, el róbalo a 230 pesos el kilogramo, la lisa cuesta a 100 y 120 pesos, el camarón a 130 pesos, la mojarra a 75 pesos, el pargo a 160 pesos, el macabil preparado en bolsas de 90 pesos, la jaiba tiene un precio de 55 pesos el kilogramo, el bagre de río tiene un precio de 100 pesos, la mojarra blanca a 100 el kilogramo, el abulón a 200, el calamar a a 200, el jaibón a 120 pesos el kilogramo.





Mientras tanto, María Guadalupe Vargas Morales, en Marisquería La Lupita, en el Mercado los Ancianos, comenta que las ventas no están bajas, no es de lo mejor, pero es aceptable, durante el 2020 las ventas bajaron, hubo una venta mejor durante el 2021, pero ya en este 2022 está mucho mejor, no es excelente, pero es muy buena, es aceptable la demanda de pescados y mariscos y la invitación al público es abastecerse de estos insumos que vienen del mar, de río y de las presas de Chiapas.





En Pescados y Mariscos La Esperanza en el mismo centro de abastos, encuentra también una diversidad de productos pesqueros, y es que los comerciantes y los introductores han adquirido buena producción que viene del mar, a los ríos como el bagre y de las presas, como la mojara tilapia, de lo que se trata es que el público consumidor tenga lo necesario para sus alimentos en lo que resta del 2022, productos desde los 60 pesos el kilogramo a los 280 pesos de acuerdo con el gusto del consumidor.

Juan es uno de los despachadores de bagre, su trabajo consiste en preparar el producto que ha sido desempacado de los contenedores que vienen del mar y del río, le quita las espinas y las tripas, y con ello queda listo para el caldo y otro tipo de preparación, tiene gran demanda, el pescado y marisco que se introduce en el día debe ser vendido, no debe esperar más tiempo, se vende fresco, el kilo de bagre de río vale 100 pesos y 80 pesos el kilo de bagre de mar.





Sabino Interiano Rosales, en el local de Pescados y INRO, comenta que no se puede hablar una gran demanda, la demanda de los pescados y mariscos aumenta por semanas y baja en otro momento, no es la gran demanda, no se puede calcular en porcentaje, lo bueno es que nos hemos mantenido durante el 2020 en el momento más fuerte de la oandemia del Covid 19.

Dice que la gente quisiera comprar más pero falta dinero, no hay el circulante en la medida en qué se desearía, los salarios son bajos y con los precios que no son altos, sino lo justo, no alcanzan para comprar lo que se desearía, en los centros de abasto todos llaman a los consumidores, les ofrecen el mejor producto y los mejores precios.









Cuenta que con mucho esfuerzo nos mantuvimos con buena demanda en el 2021 y ahora seguimos con ventas estables, debe venderse lo que se introduce, durante 17 años dedicados a esta actividad sabemos que no se puede almacenar para otro día, la gente consumidora sabe de nuestra calidad de los productos del mar, del río y de las presas de Chiapas.

En el Mercado del Norte, en la colonia Albania Baja, el kilogramo de filete de tilapia 75 pesos el kilogramo, mejillones a 70 pesos el medio kilogramo, sopa de marisco a 110 pesos la bolsa de un kilogramo, ostiones a 35 pesos la bolsa de un cuarto del kilogramo, pulpa de camarón desde 100 pesos de medio kilogramo y bolsas de 200 pesos, el macabil está a 110 la bolsa de 800 granos, camarón fresco a 130 el kilogramo, a 120 el kilogramo el producto más pequeño, bagre a a 70 pesos el kilogramo, jaiba a 45 y 50 pesos el kilogramo.





Mientras tanto, en el Mercado Juan Sabines Gutiérrez o Gustavo Díaz Ordaz, la mojarra tilapia a 120 pesos el kilogramo, camarón, pulpa de camarón, macabil, desde los 70 pesos hasta los 120 pesos el kilogramo, la jaiba a 60 pesos el kilogramo camarón mediano fresco a 140 el kilogramo.

Finalmente, en el Mercado Rafael Pascacio Gamboa, el kilogramo de camarón seco cuesta desde 150 pesos, 200 pesos, 270 el kilogramo, 300 pesos y el más alto en su costo es de 340 pesos, en el local 153 sus precios son desde el 2021, las ventas están bajas y tienen esperanza en el mayor consumo en el transcurso de la Semana Santa.





Los mariscos son productos que se pueden comprar en Tuxtla Gutiérrez para elaborar una diversidad de platillos, son comestibles marinos o de agua dulce, es posible consumirse frescos, secos o conservados, contienen proteínas y ácidos grasos de calidad, aportan proteínas de buena calidad, vitaminas del grupo B y son una buena fuente de minerales como el zinc, yodo y fósforo.