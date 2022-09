¿Hubo Ley Seca? Ventas clandestinas de alcohol aumentaron en estas Fiestas Patrias

Los negocios clandestinos de venta de alcohol cada vez son más populares en la ciudad a tal grado que autoridades y ciudadanos saben dónde encontrarlos, aún así operan con normalidad e incluso en estos días aumentaron sus ganancias debido al corto periodo de ley seca.

Desde que se normalizó la venta de alcohol tras la pandemia, estos negocios volvieron a aparecer; la mayoría de ellos son depósitos comunes y corrientes, sin embargo se activan incluso después de la hora permitida de vender alcohol siendo estas las elegidas para aquellos que siguen tomando en las madrugadas.





Ciudadanos afirman qué hay más de una en las distintas colonias de la capital y que incluso, las autoridades saben en donde estaban ubicadas pero como reciben el famoso “moche” y se hacen de la vista gorda pues todos ganan dejándolos abiertos y sin clausurarlos.





En cada colonia de Tuxtla existe un sitio, afirman los ciudadanos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Sería mentir si no te dijera que yo conozco donde están, sin embargo, a diferencia de los antros clandestinos estos lugares solo son de venta, por lo que no hay personas afuera haciendo escándalo y solo vienen a comprar e irse; incluso la policía sabe donde están ubicados y aun así no hacen nada” Ulises Lopez, ciudadano.

Los precios, según nos comentan los consumidores radican en los 40 pesos la familiar y 120 pesos el six de modelo, además, en dado caso no contar con importe para la familiar, se te agregan 10 pesos más de costo quedando en $50, 17 pesos más que su precio en horario habitual.





Ventas clandestinas de alcohol aumentaron en estas Fiestas Patrias / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En estas fechas patrias, el centro de la ciudad tuvo días de ley seca (sin venta de alcohol) por lo que algunos ciudadanos afirman que es muy normal que aumenten ganancias en esos días pues así como no respetan los horarios también hacen caso omiso de las indicaciones de las autoridades.

“Acá en el centro pasabas en la madrugada y los lugares estaban con gente que acababa de salir del grito, eran muchas personas por lo cual estos negocios hicieron su agosto en pleno septiembre” Edgar Suárez, ciudadano, finalizó.