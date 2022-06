Violencia vicaria en Chiapas no se ha logrado tipificar ¿Sabes qué es?

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos, pero es habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan.

Ahora bien se llama violencia vicaria porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción, en este caso a las hijas o los hijos a quienes se asesina para destruir la vida de la madre, o a quienes se pone en contra de la madre para causarle un daño permanente que en muchos casos lleva al suicidio de la mujer.





Una encuesta a 2 mil 231 mujeres de distintas partes del país, el 94 por ciento de los casos el agresor se vio favorecido





La diputada local Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, del Partido Verde Ecologista de México, reconoció que en Chiapas no se ha tipificado la violencia vicaria, la que se comete de padres a hijos, tampoco existe un registro del número de casos, los municipios que pudieran alcanzar la mayor indigencia.

Dijo que desconoce el porqué el Congreso del Estado no ha tipificado este delito en el Código Penal para el Estado de Chiapas, como en el Código de Procedimientos Penales, sin embargo, considera que está LXVIII Legislatura local deberá abordarlo, así como generar los mecanismos para llevar un registro y atención oportuna como la prevención.

Entrevistada en el marco de la Semana Cultural de la Diversidad LGBT, comentó que así como no se ha tipificado este delito tampoco otros y deberá asumirse la responsabilidad que corresponde desde el Poder Legislativo, como el el crimen de odio, el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, el cambio de identidad y la unión legal entre personas del mismo sexo.

Dijo que se lleva al Congreso del Estado todos los reclamos, peticiones y exigencias presentadas en las actividades de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, para que Chiapas también legisle para que reconocimiento de estos derechos, no podemos seguir siendo omisos, debemos reconocer los derechos de todos y todas en medio de la diversidad sexual.

Dijo tener conocimiento que en el país más de 55 colectivas, 76 víctimas de violencia vicaria y 69 personas a título personal exigen al Congreso de la Unión que incluyan la violencia vicaria en la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, en Chiapas debería ocurrir lo mismo, de lo que se trata es que lo hagamos visible para que podamos atender el problema social para vivir en paz.





Diputada local Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, del Partido Verde Ecologista de México





El Frente Nacional contra Violencia Vicaria reveló que se una encuesta a 2 mil 231 mujeres de distintas partes del país, el 94 por ciento de los casos el agresor se vio favorecido en los proceso legales, el 76 por ciento de las encuestadas que han sido víctimas han recibido amenazas por parte del agresor de no volver a ver sus hijos y el 57 por ciento de las mujeres han sido denunciadas por el agresor para poderles quitar la custodia de los menores, la estadística podría ser mayor en razón de que hay quienes no denuncian, porque no está tipificado el delito y en muchos estados no se registra como tal, ni se tienen estadística de casos.