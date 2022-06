Feminicidios se siguen cometiendo por impunidad: Burelo Melgar

El sistema de procuración y administración de justicia en Chiapas sigue con un gran pendiente para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, hace falta personal, hay muchos rezagos en las investigaciones, los jueces y magistrados no juzgan con perspectiva de género y es muy alto el grado de impunidad, el registro de estadística no resuelve los agravios, ni la violencia, ni los feminicidios, sostuvo la representante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), María Enriqueta Burelo Melgar.

De finales del 2016 al 2021 se documentan por parte de las organizaciones de mujeres, mil 021 muertes violentas y casi 200 casos en lo que va del año, sin embargo, aunque para las mujeres se trata por el entorno en qué sucedió, como un feminicidio, la Fiscalía General del Estado no cuenta con datos precisos de cuántos para ellos son tal y cuántos no el tipo o líneas de investigación que siguen pero en realidad son pocos los casos esclarecido y prevalece alta impunidad.

En Chiapas si nos comparamos con los otros estados somos más seguros en estadística, sin embargo, se tiene la percepción de altos índices de violencia, lo que se requiere son políticas públicas para que no seamos un estado violento, son muchas las razones por las que ha aumentado la violencia, el encierro por la pandemia del Covid 19, hubo muchas restricciones para denunciar en las fiscalías en la época fuerte de la enfermedad, añadió la maestra.

Las cifras que reportan las organizaciones de mujeres no coinciden con la información de las instituciones públicas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Si bien ya salimos de lo fuerte de la pandemia pero el hombre sigue cometiendo feminicidios porque puede y porque sabe que existe impunidad y que no va a ir a la cárcel, si tiene un buen abogado va a salir libre o estará un año nada más en prisión, estás cuestiones de impunidad hacen posible que haya mucha violencia en contra de las mujeres, los agresores dicen "lo hago y no pasa nada", enfatizó Burelo Melgar.

"Aumenta la violencia, aumenta la visibilización, aumenta la denuncia, aumenta la agresión, el feminicidio, como la suspensión del pago de la pensión alimenticia, aumenta la impunidad", acusó la representante de Repare y académica.

Las cifras que reportan las organizaciones de mujeres no coinciden con la información de las instituciones públicas, los datos son diferentes, además, muchas mujeres no denuncian porque no está bien desarrollada la cultura de la denuncia, muchos casos no terminan en las fiscalías por desconfianza y porque en muchos casos no se ha llegado al final, muchos agresores están libres, "yo denuncié un caso de violencia y me dijeron que era necesario que la víctima confirmara mi denuncia", eso es un obstáculo para el acceso a la justicia, añadió.

Invitó a las mujeres a seguir organizadas, existen organizaciones que las acompañan, no están solas, pero tiene que haber compromiso de todas las instituciones públicas a favor de la seguridad, protección, justicia, el rescate de las víctimas, y que el Poder Judicial establezca los defensores de oficio a favor de las víctimas.