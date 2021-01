Vuelve el colapso del sector transporte en Chiapas: Alianza del Autotransporte

Con el regreso de Chiapas del color verde al amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico por rebrote de casos del SARS Cov2 (Covid 19), el sector transporte vuelve al colapso debido a la reducción del número de pasaje en el transporte público, como resultado de que la sociedad hizo caso omiso a las recomendaciones sanitarias para controlar la pandemia, expuso Mario Bustamante Grajales.

El secretario general de la Alianza del Autotransporte en el Estado, dijo que ha tenido un alto costo el relajamiento de la sociedad y no podemos perder tiempo para intensificar las medidas de prevención porque nos ha pecado fuertemente a la salud y a la economía, en el sector transporte han quedado muchos desempleados y no se han podido recontratar.

A finales de año veníamos caminando con un paso hacia la recuperación tras la caída por la pandemia desde finales de febrero del 2020, traíamos un paso lento pero ascendente, lamentablemente muchos sectores de la sociedad hicimos caso omiso a las medidas de prevención y se dio el ascenso en la cadena de contagio con lo que se ha reducido la movilidad de las personas.

El pasaje volvió a bajar y la carga también, cuando la paquetería a la Ciudad de México tardaba cuatro días en llegar ahora que hemos regresado al semáforo amarillo va a ser mayor, de 15 a 20 días, bajamos un 30 por ciento de la demanda de servicios que traíamos en el mes de noviembre.





Tenemos que evitar el contagio pero actuar con mucha confianza, no con miedo, sí con precaución, tenemos que estar atentos a las recomendaciones de las instituciones del sector salud, los trabajadores del sector estamos actuando con disciplina y con el repunte de casos del Covid 19 tenemos que cuidar la alimentación más sana y más nutritiva, subrayó.

Tenemos que hacer caso de no asistir a reuniones masivas, no culpar a los jóvenes, los responsables somos todos, lamentablemente las fiestas no pararon en diciembre, faltamos a la credibilidad y en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas fue evidente el relajamiento, compartió.