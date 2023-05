Zonas viales de alto riesgo: Así circula el transporte público en Tuxtla

Las rutas del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez que representan mayor riesgo de accidente para los usuarios son las que transitan por los libramientos norte y sur, por el boulevard Belisario Domínguez, boulevard Angel Albino Corzo, debió a qué son vialidades de alta velocidad y los choferes alcanzan a circular a cien kilómetros por hora, o más.

De acuerdo con Antonio Estrada, agente de tránsito del estado, los choferes que excedan las velocidades permitidas en la Ley de Movilidad y Transportes deben ser sancionados, de acuerdo con esta misma normatividad, el mismo marco jurídico indica las vialidades y las velocidades permitidas, además existe un monitoreo de la ciudad a través de camas de vigilancia, quienes no utilicen bien las bahías para el acceso y descenso de los pájaros también deben ser sujetos de sanciones, ante todo debe estar la seguridad de los pasajeros y evitar riesgos de accidentes al bajar de las combis. Prefirió no emitir más comentarios porque se los tienen prohibido sus superiores.





Entre ellas las rutas de mayor peligro están la 71 y 115, que en el centro de la capital tiene su terminal en la octava avenida sur entre primera y segunda poniente, en su ruta transitan hacia el parque Bicentenario, San José, Universidad Autónoma de Chiapas, algunas unidades tienen timbre pero no funciona, otras rutas que usan el boulevard Belisario Domínguez son la 114, la 45, la 76, la 53, 52, 108, que circulan a altas velocidades, las combis tienen huellas de que están avegentadas, algunas partes oxidadas.

Uno de los grandes problemas para los usuarios es que en las paradas del boulevard Belisario Domínguez en Plaza Galerías las unidades del transporte colectivo no se alinea en la bahía para el descenso de los usuarios, con el riesgo de que quien desciende del vehículo sea atropellado, esto pasa con las rutas 85, 120, 109, 73, 108, 51, 38, 45, 76, 3, 53, 79 y otras, al grado que entre los mismos vehículos se tocan claxon para bajar o abordar rápido a los usuarios.





La unidad 26 de la ruta 73 no esperó a dos mujeres que iban a subir, descendió a prisa los usuarios, y cuando otras personas intentaban ascender se arrancó a gran velocidad en el boulevard Belisario Domínguez en Plaza Galerías de oriente a poniente y cuentan las mujeres que otro gran problema es que antes de que los usuarios se sienten inician el recorrido, han sido testigos de que muchas personas han caído o se han golpeado porque los choferes no esperan a que usuarios se sienten.

Una joven descendió de una combi que no se alineó a la bahía de ascenso y descenso, y compartió que ésto le sucede muy frecuente con el riesgo de otra unidad que se acerca a la parada la arrolle, mientras que un adulto mayor apoyado con bastón apenas puso pasar en la puesta agosta de un colectivo, a ello otro adulto que esperaba otra combi comentó que es un desastre el transporte colectivo y no se justifica el aumento de un peso que ha anunciado el Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García.





Desde la calle central segunda sur hasta el boulevard Belisario Domínguez esquinca con el crucero de Fovissste, no encontramos elementos de Tránsito Municipal, algunas combis circulaban con música que para muchos usuarios es groserías.

En las combis abordamos a algunos usuarios que nos comentaron que desde el salir de su casa tiene miedo a los colectivos porque los pueden atropellar, porque al usarlos pueden ser actores de accidentes por las altas velocidades, por el fuego de la música.





El cupo de las combis es de 19 pasajeros, sin embargo, en las bancas que solo caben cinco personas les imponen seis, en las bancas que solo caben seis usuarios les imponen siete pasajeros, en ocasiones van hasta ocho personas en las bancas de siete, les cobran a los niños mayores de tres años aún sentados en las piernas de sus padres, no funciona el timbre, hace falta ventilación a la unidad, y una diversidad de letreros haciendo la invitación a pagar el pasaje.

Ni los choferes, ni los concesionarios, ni la Secretaría de Movilidad y Transportes saben exactamente cuántas combis circulan en Tuxtla Gutiérrez, creen que hay una aproximación de cinco mil, otros que seis mil, otros que siete mil, y lo que molesta a muchos choferes el que transporten adultos mayores a quienes les cobran solo cuatro pesos, porque dicen son ellos los que lo subsidian, no el gobierno, no los concesionarios.





Choferes dan cuenta que los patrones piden sus cuentas completas por turnos, está depende de las distancias de las rutas, desde los 400 pesos a los 900 pesos, sin importar que en el turno hayan movido a muchos adultos mayores, hay choferes que prefieren no detenerse cuando les hacen parada adultos mayores porque no les resulta un pasaje de cuatro pesos, en Plan de Ayala algunos choferes no levantan a adultos mayores.

Uno de los choferes de la ruta 53 dice que al menos el 80 por ciento de las combis en Tuxtla Gutiérrez ya concluyeron con su vida útil, de cinco años establecida en la Ley de Movilidad y Transportes y su Reglamento, pero es la misma Secretaría de Movilidad y Transportes que tolera a los concesionarios porque todos quieren carros nuevos pero dicen que no tienen paga para comprar vehículos que valen 600 mil pesos.

