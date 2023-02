AMLO pide revelar presuntos sobornos a un diario mexicano en juicio de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes en su conferencia matutina que la defensa de Genaro García Luna, ex secretario de de Seguridad de México, no quiere que se dé a conocer el dinero que entregaba “a un periódico de México, también los mismos abogados dicen eso no, yo digo como mexicano, eso sí, claro, todo”.

El presidente agregó que García Luna, quien fue funcionario de Seguridad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y actualmente está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, habría entregado dinero para corromper a medios de comunicación y que los abogados de este acusado se oponen a que se revele esto.

Te recomendamos: DEA sabía de nexos de García Luna con el crimen organizado desde 2010

“Pero miren esto y claro que, como repartían dinero, muchísimo, a los medios”, dijo el presidente, mientras acto que algunos podrían decir que era por concepto de publicidad, aunque cuestionó “pero miren qué tipo de publicidad”.

Ayer, la defensa de García Luna presentó un escrito donde pide al juez Brian Cogan, que lleva el caso, que no se usen los testimonios de Héctor Villarreal Hernández sobre supuestos sobornos que habría hecho el ex funcionario a un medio de comunicación.

La carta de los los abogados de Genaro García, César de Castro, Florian Miedel, Valerie Gotlib y Shannon McManus señalan que “sería engañoso para el jurado que el gobierno (de Estados Unidos) presente evidencia de los esfuerzos del acusado para mejorar su reputación por medio de sobornos a El Universal”, subrayan.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La fiscalía estadounidense había adelantado que en el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna utilizarían evidencias de que dio sobornos a editores de medios de comunicación y a periodistas de México para evitar una cobertura negativa.