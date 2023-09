AMLO defiende presencia del ejército ruso en desfile militar

Andrés Manuel López defendió este lunes la presencia de un contingente de militares rusos en el desfile de Independencia del 16 de septiembre pasado en la Ciudad de México y dijo que siempre se ha realizado.

"Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, siempre se ha hecho", dijo el mandatario.

Sus declaraciones se producen tras las críticas de diversos sectores de la sociedad que reprocharon la presencia de los rusos en territorio mexicano.

"Nuestros adversarios usan todo en contra. Les voy a poner dos casos: uno, ya no tienen cómo enfrentarnos, en el desfile marcharon, desfilaron, contingentes de Rusia, hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia", deploró López Obrador.

Sin embargo, el mandatario no refirió que los reproches se dan en el marco de un bloqueo comercial a Rusia por la invasión a su vecino país de Ucrania y que contradice la postura de México como país neutral ante las acciones bélicas que se viven entre ambos países.

Este 16 de septiembre, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska expresó en su cuenta de la red social X que el desfile mexicano quedó “mancillado” por la participación de militares rusos y consideró que las botas y manos de ese regimiento están manchadas de de sangre.

"El Desfile Cívico Militar en CDMX, mancillado por la participación de un regimiento ruso: sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre", apuntó la embajadora.

Asimismo, cuestionó la coherencia del presidente López Obrador en tono a "su política de neutralidad", pues dijo que no ha condenado la agresión contra Ucrania.