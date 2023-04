Zelenski a Cámara de Diputados: México y Ucrania son iguales en no aceptar el mal

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, emitió a través de zoom un mensaje a los integrantes del Grupo de Amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados, en el que agradeció el apoyo humanitario que ha recibido de México pero en el que también instó al país a apoyar la fórmula de la paz para dar fin al conflicto con Rusia.

“Los invito a escoger ¿qué punto de la fórmula de la paz permitirá a México mostrar su liderazgo? Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina organizar una cumbre especial y mostrar su unidad y posición de principios globales en defensa de la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones, con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido”, sostuvo.

El mandatario ucraniano también resaltó el apoyo de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde propuso la creación de un Comité para el Diálogo y la Paz en Ucrania, y aseguró que los mexicanos y los ucranianos están unidos por el sueño de la seguridad y la tranquilidad en sus territorios, por lo que poner fin a la guerra con Rusia tendría que ser otro punto en común.

"Pueblo de México, acaso no estamos unidos por el sueño de la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades ¿será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman más casas? Somos iguales en no aceptar el mal, el mal tiene muchas manifestaciones, pero siempre un objetivo igual: la vida humana", agregó.

El presidente ucraniano dijo confiar en que los mexicanos sean empáticos con los ucranianos: "estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos, van a comprender a Ucrania”.

Por ello, invitó a México a trabajar en conjunto con Ucrania para la construcción de la paz, el apoyo político y gubernamental, así como no evadir la realidad que ha representado la violencia, y que, considera, ha sido olvidada por muchos países.

El Congreso mexicano escuchó el videomensaje del presidente ucraniano. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

"El mundo desgraciadamente está lleno de hipocresía. Los rusos son los asesinos. Líderes mundiales no han visitado Ucrania y para promulgar populismo dicen que nuestro país no está listo para la paz".

En el evento estuvo presente la embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, quien no emitió ningún comentario; el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel; el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, Riult Rivera González, y los diputados de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky y Jorge Álvarez Máynez.

El gobierno de México ha dicho que quiere permanecer neutral en el conflicto y algunos partidarios de Ucrania han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador por discrepar con los envíos de armas europeas a Kiev.

Aun así, México ha votado junto a Estados Unidos y otras potencias occidentales en varias resoluciones importantes de la ONU.

Invitación a Zelensky no fue consensuada por toda la Cámara de Diputados

Posterior al mensaje, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro emitió un comunicado en el que explicó que la invitación que hizo el grupo de amistad al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, a dar un mensaje a legisladores mexicanos no “representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados”.

“No se trata de un mensaje al Congreso mexicano, sino de un foro de un grupo de amistad, y son a título personal todas las expresiones que ahí se señalen”, comunicó la Jucopo.

Jucopo no aprobó que se aceptara el mesaje de Ucrania. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Previo al mensaje del mandatario ucraniano, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, calificó de imprudente la invitación y apuntó que representa un salto a la autoridad que tiene la Jucopo, la cual representa a todas las fuerzas políticas que conforman la Cámara Baja.

“Traer a Zelensky por la puerta trasera es irresponsable, esa no es la posición del Estado Mexicano, no es la posición del Poder Legislativo (...) Yo creo que no es prudente que un grupo de amistad invite a un jefe de estado, que además es de un país que está en guerra con otro país. Bueno, si cada quien va a hacer lo que le dé la gana, para qué tenemos la Junta de Coordinación Política”, dijo.