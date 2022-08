Siete de cada 10 mexicanos con Covid se atendió en servicios privados: ENSANUT 2021

A nivel nacional el 69.2 por ciento de la población diagnosticada con Covid-19 se atendió en servicios privados y el 30.8 por ciento recibió atención en el sector público, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19 (ENSANUT 2021).

Según los datos de la encuesta que fue presentada este medio día por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, la doctora Teresa Shamah Levy, Directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP y otros colaboradores, el 32.1 por ciento de los mexicanos contagiados por el SARS Cov-2 se atendió en consultorio en domicilio particular de médicos privados; el 18.7 por ciento en el Instituto Méxicano del Seguro Sopcial (IMSS); el 11.7 por ciento en consultorios anexos a farmacias; el 10.2 por ciento en consultorio dentro de hospital privado y el 9 por ciento en clínicas u hospitales de la Secretaría de Salud.

Al igual el 6.7 por ciento recibió atención privada en el domicilio del entrevistado; el 2.9 por ciento atención privada en torre de consultorios; el 2.7 por ciento en atención vía remota; el 2.6 por ciento en el ISSSTE; el 2.9 por ciento en otros privados y el 0.6 por ciento en otros públicos.

Además de esto la ENSANUT 2021, que obtuvo una muestra nacional de 12 mil 619 hogares a nivel nacional y que fue dividida en 9 regiones, destaca que el 76.1 por ciento de la población que fue diagnosticada con Covid-19 no buscó atención porque consideró que no era tan grave; el 8 por ciento por considerarlo caro y no tener dinero; el 6.9 por ciento porque no supo a dónde acudir; el 6.7 por ciento por miedo a contagiarse, y el 5.8 por ciento por miedo a no ser atendido.

En lo que respecta a la situación económica ante el Covid-19, al compararlo con el inicio de la pandemia en 2020, durante el 2021 el 68.4 por ciento de los hogares reportó haber aumentado sus gastos generales; el 21.8 por ciento consideró que no hubo cambio y 9.7 por ciento que se redujeron.

En cuanto a los gastos en alimentos el 72 por ciento reportó que aumentaron; el 21.6 por ciento que fueron iguales y el 6.3 por ciento que hubo una reducción.

Así mismo a nivel nacional el 27.1 por ciento de los hogares respondió que al menos un miembro dejó de recibir ingresos; en el 30.8 por ciento al menos a un miembro del hogar le redujeron el sueldo; en el 24.8 por ciento al menos un miembro del hogar perdió su empleo. Así mismo la encuesta subrayó que el impacto fue mayor en localidades urbanas que en rurales como en la CDMX y el Estado de México.