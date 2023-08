Localizan sin vida a María Fernanda, mexicana que desapareció en Berlín

María Fernanda Sánchez Castañeda, joven mexicana que desapareció el pasado 22 de julio en Berlín, fue hallada sin vida en Adlershof la tarde de este sábado por la policía de la ciudad alemana.

Las autoridades informaron que un transeúnte notó un cuerpo flotando en el canal Teltow, cerca del puente Altglienicker y alertó a la policía y a los bomberos. Posteriormente se confirmó que se trataba de la estudiante mexicana.

La policía de Berlín aclaró que por ahora no hay sospechosos por la muerte de María Fernanda y "las investigaciones de la policía criminal están en curso".

Die 24-jährige Maria Fernanda S. C. verließ am 22.07.23 ihre Wohnung in #Treptow-#Köpenick und wird seitdem #vermisst.



Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?



Foto & Infos: https://t.co/F6hsISpgHG



Hinweise bitte an unser #LKA:

☎️(030) 4664-912444

^tsm pic.twitter.com/T7ktMvpwAK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2023

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que fueron notificados del hallazgo, por lo que la Embajada de Alemania en México acompaña en estos momentos a la familia.

"Ante lo ocurrido con María Fernanda Sánchez acompañamos con respeto y solidaridad a su familia en este difícil y doloroso momento. Seguimos con ustedes. Daremos puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame", escribió Alicia Bárcena, titular de la SRE.

Autoridades de Alemania informaron del hallazgo de una joven fallecida que corresponde con las características de la mexicana María Fernanda Sánchez; verifican identidad. La @EmbamexAle acompaña a la familia de la joven. Más información, en breve. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

Minutos después, los padres de la víctima informAron que la policía alemana les confirmó que los restos hallados pertenecían a su hija, por lo que agardecieron el apoyo durante las búsquedas y pidieron respeto.

"Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión", externaron a través de una tarjeta informativa de la SRE.

🚨 Horas antes de que fuera localizado el cuerpo sin vida de María Fernanda, Carolina y Francisco Javier, padres de la joven, realizaron una manifestación pacífica frente a la Embajada de México en Alemania, por su búsqueda.



📸 EFE pic.twitter.com/KUMgA9rMoR — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 5, 2023

La última comunicación que se tuvo con la joven, que había viajado a la capital alemana para cursar estudios de máster, se produjo el sábado 22 de julio por la noche.

Cuando los responsables de la residencia de estudiantes, alertados por la familia que no lograba contactar con ella, acudieron a su habitación el lunes por la mañana donde encontraron el teléfono móvil de Sánchez Castañeda sobre la cama y la puerta al patio interior estaba abierta.

Según el comunicado policial en el que se pedía la colaboración ciudadana, la estudiante podría hallarse en una situación de "vulnerabilidad emocional", aunque tanto su familia como sus amigos han destacado que en los días previos a su desaparición actuó de forma normal y alegre y tenía numerosos planes de futuro.

Con información de EFE