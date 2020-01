Padres de niños con cáncer continúan protestas por cobros en salud

ACAPULCO. Familiares de niños con cáncer se manifestaron en diversos puntos del país por la falta de medicamentos y el cobro de servicios que antes eran gratuitos. En Acapulco, Oaxaca y Veracruz, los padres de familia aseguraron que desde la desaparición del Seguro Popular han tenido que absorber los gastos de las enfermedades de sus hijos.

Estas manifestaciones son la continuación del malestar mostrado por pacientes del extinto Seguro Popular quienes vienen denunciando que desde la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, hay cobros por servicios que antes eran gratuitos.

En Acapulco, las manifestaciones ocurrieron a las afueras del Instituto Estatal de Cancerología “Dr Arturo Beltrán Ortega”, donde con pancartas en mano unas 30 personas, entre ellos varios niños, obstruyeron la avenida Adolfo Ruiz Cortines por unos minutos.

Los manifestantes aseguraron que las autoridades del mismo les informaron que el Instituto de Salud para el Bienestar no cubría los servicios de quimioterapias, hospitalización, medicamentos, entre otros que son incosteables por los pacientes de escasos recursos.

Jesús Alonso Cortés, padre del pequeño Santiago quien hace un año y medio fue detectado con leucemia limfoblástica aguda, aseguró que los cambios en materia de salud del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocasionaron la recaída de su hijo el año pasado por la suspensión del tratamiento ante la falta de presupuesto y en esta ocasión, dijo temer que su hijo no logre librar la batalla por los cobros elevados que les impusieron.

“La verdad tenemos mucho resentimiento con el presidente López Obrador porque se está olvidando que la salud es lo primordial para los niños, en este caso los niños con cáncer, entonces no podemos pagar una quimioterapia porque es muy cara y se sale de nuestro presupuesto, somos familias de escasos recursos y la verdad no podemos con los gastos. Que quede claro que no somos de ningún partido político, nos mueve la salud de nuestros hijos”, indicó.

En Oaxaca, 380 niños con cáncer están en riesgo de morir luego de que el área de oncología del hospital de la Niñez de Oaxaca reportara que no cuenta con los medicamentos que los niños requieren para seguir viviendo, y no es por falta de recursos sino por, falta de las claves que suministran los laboratorios en México.

Organizaciones civiles como “Staff de Sueños” y “Efecto Mariposa” se han unido para rastrear y comprar a través de donativos la vincristina utilizado para la leucemia aguda, su costo es de 580 pesos; sin embargo, lo que han hecho aún no es suficiente para cubrir la demanda, además de que ha iniciado la escasez de otras claves.

De acuerdo con Rommel López Ramírez, presidente de Efecto Mariposa, el hospital ha trabajado de manera idónea con los padres de los menores, y el problema se debe a la falta de los medicamentos en los laboratorios que los producen.

Para adquirir un lote, es necesario esperar varias semanas, y aunque se han buscado otros laboratorios, son pocos los que producen estos medicamentos, y todos tienen demanda de diferentes estados, pues son los que surten al país.

En Puebla, padres de familia se hicieron presentes en las instalaciones del Hospital del Niño Poblano para exigir el abasto de los fármacos correspondientes para esta enfermedad.

María Esther - quién tiene un menor con leucemia- indicó que entre la lista de medicamentos que hacen falta están la vincristina y citarabina, los cuales son usados para tratar este padecimiento.

Anta la falta de estos fármacos los médicos sustituyeron temporalmente con metotrexato, por lo que exigieron a la Secretaría de Salud del Estado y al Presidente de la República el pronto abastecimiento de los mismos para evitar la recaída de los infantes.

Indicaron que desde el 7 de enero los oncólogos del HNP les informaron que no había las dosis necesarias para los niños, lo que motivó su movilización afuera de dicho instituto.

Tras su exigencia, entablaron diálogo con Oswaldo Acosta Vargas, director de Atención a la Salud, quien se comprometió con los padres de familia a darles el medicamento a más tardar el próximo lunes.