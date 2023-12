Descubre precios, horarios y estaciones del Tren Maya

El 15 de diciembre marco un hito en la infraestructura de transporte de México con la inauguración del primer tramo del Tren Maya, conectando Campeche y Cancún, Quintana Roo. Este proyecto ambicioso, que abarcará más de mil 500 kilómetros en cinco estados del sureste del país, promete transformar la movilidad regional.

El primer tramo, con un total de 14 estaciones, ofrecerá dos corridas diarias desde las 7:00 horas y las 11:00 horas, con un tiempo de espera de dos minutos entre estaciones. Se contempla la posibilidad de agregar un tercer horario a las 9:00 horas en el futuro.

Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo Campeche-Cancún del Tren Maya / Foto: Tren Maya Oficial

Horarios del Tren Maya

Salida desde Campeche:

Salida a las 7:00 horas:

Tenabo: 7:25 - 7:27

Hecelchakán: 7:43 - 7:45

Calkiní: 8:04 - 8:06

Maxcanú: 8:25 - 8:27

Umán: 8:49 - 8:51

Mérida Teya: 9:34 - 9:36

Tixkokob: 9:46 - 9:48

Izamal: 10:15 - 10:17

Chichén Itzá: 10:59 - 11:01

Valladolid: 11:32 - 11:34

Nuevo Xcán: 13:09 - 13:11

Leona Vicario: 13:36 - 13:38

Cancún Aeropuerto: 13:58

Salida a las 11:00 horas:

Tenabo: 11:21 - 11:23

Hecelchakán: 11:39 - 11:41

Calkiní: 12:00 - 12:02

Maxcanú: 12:21 - 12:23

Umán: 12:49 - 12:51

Mérida Teya: 13:34 - 13:36

Tixkokob: 13:46 - 13:48

Izamal: 14:15 - 14:17

Chichén Itzá: 14:59 - 15:01

Valladolid: 15:31 - 15:33

Nuevo Xcán: 17:08 - 17:10

Leona Vicario: 17:35 - 17:37

Cancún Aeropuerto: 17:57

¡Un nuevo capítulo en la historia de México!

Boletos disponibles en: https://t.co/YQtMsKwpSj



Rutas y horarios disponibles

Campeche - Cancún 07:00 am y 11:00 am

Cancún - Campeche 07:00 am y 11:00 am#TuViajeComienzaEnElTrenMaya#TodosSomosTrenMaya pic.twitter.com/vGyEtkkssZ — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 5, 2023





Salida desde Cancún:

Salida a las 7:00 horas:

Cancún Aeropuerto: 7:00

Leona Vicario: 7:20 - 7:22

Nuevo Xcán: 7:47 - 7:49

Valladolid: 7:32 - 7:34

Chichén Itzá: 7:56 - 7:58

Izamal: 8:40 - 8:42

Tixkokob: 9:09 - 9:11

Mérida Teya: 9:34 - 9:36

Umán: 9:52 - 9:54

Maxcanú: 10:20 - 10:22

Calkiní: 10:41 - 10:43

Hecelchakán: 11:02 - 11:04

Tenabo: 11:21 - 11:23

Campeche: 11:48

Salida a las 11:00 horas:

Cancún Aeropuerto: 11:00

Leona Vicario: 11:20 - 11:22

Nuevo Xcán: 11:47 - 11:49

Valladolid: 11:32 - 11:34

Chichén Itzá: 11:56 - 11:58

Izamal: 12:40 - 12:42

Tixkokob: 13:09 - 13:11

Mérida Teya: 13:34 - 13:36

Umán: 13:52 - 13:54

Maxcanú: 14:16 - 14:18

Calkiní: 14:35 - 14:33

Hecelchakán: 14:52 - 14:50

Tenabo: 15:04 - 15:06

Campeche: 15:27

El tiempo total de recorrido de Campeche a Cancún será de 5 horas y 28 minutos, mientras que en sentido contrario será de 5 horas con 50 minutos.

Para abordar en las estaciones intermedias, se deben adquirir los tickets en puntos de venta físicos, ya que en línea solo se oferta el viaje completo.

¿Cuánto cuesta el boleto del Tren Maya?

A partir del 16 de diciembre, iniciarán los viajes turísticos con tarifas de mil 166 pesos en clase turista y mil 862 pesos en premier, ofertándose fechas del 16 al 23 de diciembre.

El recorrido del tren cubrirá 47 kilómetros de los 554 kilómetros totales de la ruta, atravesando 14 estaciones activas. Para el 31 de diciembre, el proyecto abarcará 22 estaciones, y la apertura completa del sistema ferroviario está programada para el 28 de febrero de 2024.

El Tren Maya recorrerá más de mil 500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El presidente Andrés Manuel López Obrador partirá a las 10:00 horas de Campeche y realizará paradas estratégicas antes de llegar a Cancún.

