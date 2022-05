A tres meses de guerra, casi siete mil ucranianos han muerto

A tres meses del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, hasta el momento se contabilizan entre dos mil 500 y tres mil soldados ucranianos muertos, y al menos tres mil 930 civiles.

Asimismo, datos recopilados por el medio local The Kyiv Independent y compartidos por la Fiscalía de Ucrania sostienen que 234 niños han perdido la vida por los bombardeos rusos sobre el país, mientras que 433 menores han resultado heridos.

A pesar de este recuento, las cifras no son completas, ya que las hostilidades no han cesado en varias zonas o se encuentran ocupadas por las fuerzas rusas y no se puede hacer un cómputo fiable, advirtió la Fiscalía en su canal de Telegram.

Lo mismo ocurre con el número de civiles muertos o heridos, que podría ser mucho mayor dadas las dificultades existentes en el país para su recuento.

200 cuerpos bajo escombros

Como muestra de ello, este martes un asesor del alcalde de Mariúpol, que recientemente cayó bajo el control de Rusia, dio a conocer que en el sótano de un edificio derrumbado se encontraron alrededor de 200 cuerpos en un avanzado estado de descomposición.

"Durante el desescombro de un edificio de varias plantas cerca de la estación suburbana (...) en el sótano se encontraron unos 200 cadáveres bajo los escombros con un alto grado de descomposición", escribió Petró Andryushchenko en un mensaje en Telegram, recogido por la agencia Unian.

Agregó que "debido a la negativa de la población local a recoger y embalar los cuerpos de los muertos, el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso abandonó el lugar".

De esta manera, los cuerpos permanecen en el lugar y debido a los escombros parcialmente retirados "el hedor se siente en casi todo el barrio", dijo.

Señaló, además, que el traslado para su reentierro de los cuerpos enterrados previamente en los patios de los edificios ha quedado prácticamente detenido debido a las normas para el entierro y la exhumación introducidas por la "corporación estatal" de Donetsk en el marco del "llamado 'ritual'".

Así, "para un reentierro 'oficial' gratuito, hay que hacer cola, llevar por su cuenta el cuerpo del difunto a la 'morgue', declarar que el cadáver acaba de ser encontrado o acceder a grabar un vídeo en el que el solicitante dice que fue asesinado por el ejército ucraniano", explicó.

"Debido a tales condiciones, una gran cantidad de cadáveres fueron empaquetados en una morgue improvisada" en la calle. Por ello, el funcionario llamó a evacuar la ciudad, ante el riesgo que se propague una epidemia debido a la falta de servicios como agua potable y el envenenamiento de desagües y alcantarillas por la descomposición de los cuerpos.

Por otro lado, The Kyiv Independent señala que un total de 10 mil soldados ucranianos han resultado heridos en el campo de batalla por ataques rusos, que han lesionado también a cuatro mil 532 civiles.

En cifras, las autoridades del país registrados y documentados hasta el momento un total 13 mil 73 hechos que consideran crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Moscú.

Precisamente, un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetúa al primer militar ruso acusado de haber matado a un civil desarmado en Ucrania.

Más de 3 mil bombardeos sobre Ucrania

El Ejército ruso ha disparado contra Ucrania en estos tres meses de guerra un total de dos mil 275 misiles y lanzó más de tres mil ataques aéreos, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“En total, desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha lanzado mil 474 ataques con misiles contra Ucrania, utilizando dos mil 275 cohetes de diferente tipo", precisó Zelenski en un mensaje emitido este martes.

Según Euromaidan Press, otro portal de noticias independiente ucraniano, antes de que se iniciara la guerra, Rusia ocupaba 43 mil kilómetros cuadrados del territorio ucraniano, lo que representaba el 7 por ciento de la extensión total del país.

En la actualidad, la ocupación se extiende sobre 125 mil kilómetros cuadrados del territorio, lo que representa casi tres veces más extensión sobre el espacio soberano de Ucrania