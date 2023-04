Asia sufre fuerte ola de calor con temperaturas extremas de más de 40 grados

Una ola de calor sin precedentes está causando estragos en Asia con temperaturas superiores a los 40 grados, que han causado muertos y arruinado cosechas en India y achicharran a países como China, Tailandia y Birmania.

Las autoridades del estado de Maharashtra, en el oeste de la India, prohibieron desde este miércoles actividades al aire libre en las horas centrales del día, tras la muerte de 13 asistentes a un masivo acto gubernamental el pasado domingo en esta región.

La India experimenta actualmente un aumento considerable de las temperaturas en comparación con los registros que suele alcanzar a estas alturas del año, como está ocurriendo en el resto de Asia, debido en parte a la crisis climática.

El ministro de Turismo de Maharashtra, Mangal Prabhat Lodha, dijo hoy a los medios que los actos al aire libre en el estado, donde se encuentra Bombay, estarán prohibidos entre el mediodía y las 17.00 horas.

Según el Departamento de Meteorología de la India (IMD), el mercurio marcó los 44 grados en varias regiones de este país asiático en el último día, con temperaturas entre 3 y 5 grados por encima de lo habitual en estas fechas.

Un incremento que no solo implica problemas para la salud de las personas, sino que también repercute en la economía de la India, al echar a perder toneladas de cultivos.

Temperaturas récord

"Otro día tórrido en Asia con récords cayendo cada día (...) Y empeorará", dijo el martes en Twitter el meteorólogo Maximiliano Herrera, que citó 44,6 grados en Prayagraj (India), 43 grados en Ishurdi (Bangladés) y 44 grados en Kalewa (Birmania).

El meteorólogo, autor de la popular cuenta Extreme Temperatures Around the World (Temperaturas Extremas Alrededor del Mundo), indicó el pasado 15 de abril que Tailandia alcanzó los 45,4 grados en Tak, según datos del Departamento de Meteorología tailandés, con lo que el país superó por primera vez en su historia los 45 grados.

(2) Asian Heat Wave/More records

MYANMAR

45.0C Nyaung-U/Bagan ties its hottest April day on records

44.0C Shwebo all time record tied

44.0C Kalewa monthly record tied



LAOS

41.6C Sayabouri all time record

34.5C Pong Sa Ly all time record tied

38.7C Oudomxay monthly record



tbc pic.twitter.com/fIPE5d3apk — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) April 19, 2023

El profesor Witsanu Attavanich, de la Universidad Kasetsart en Bangkok, señaló que la ola de calor es debida al cambio climático y alertó de que el fenómeno de El Niño contribuirá a un clima más caluroso y seco en los próximos meses, lo que provocará sequías y problemas de salud entre la población, informó el diario Bangkok Post.

El Niño provoca un aumento de las temperaturas, que exacerban los efectos del cambio climático, mientras que La Niña es una fase más fría y húmeda.

Laos también registró esta semana su temperatura histórica más alta, con 42,7 grados en Luang Prabang, mientras que China alcanzó hoy los 42,4 grados en Yuanyang (Yunnan), según Herrera.

Temores en China

Pese a que expertos meteorológicos citados por la prensa local en China aseguran que el clima actual no necesariamente está relacionado con el tiempo que hará en unos meses, internautas chinos mostraron en las redes sociales locales su preocupación por una posible reedición del verano pasado.

Entonces, el intenso calor causó que provincias dependientes de la energía hidroeléctrica como Sichuan (centro) restringiesen el uso de energía a algunas industrias y que el Gobierno alertase de una "grave amenaza" para las cosechas.

La ola de calor también ha afectado al norte de Malasia y Filipinas, donde las temperaturas han llegado hasta los 47 grados y se teme que El Niño incremente las temperaturas extremas y la falta de agua en los próximos meses, según el portal Inquirer.

En Singapur, donde 2022 fue uno de los años más húmedos desde 1980, debido al impacto de La Niña, las bajadas de temperaturas que se experimentaron en consecuencia han llegado a su fin, y la temporada seca ha entrado con fuerza, y se espera que la media ronde los 34 grados durante el mediodía en las próximas dos semanas, según anunció el martes el Servicio Meteorológico isleño.

La temperatura récord en la ciudad-Estado asiática en las primeras dos semanas de abril ha sido hasta la fecha de 36,1 grados, el pasado día 14.