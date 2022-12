Twitter suspende cuentas a más de media docena de periodistas en EU

Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas de CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios hoy por la noche.

De acuerdo con el Post, muchas de los periodistas cuyas cuentas fueron suspendidas han abordado en la última semana la disputa entre el propietario de la red social, Elon Musk, y otro usuario que rastreaba los viajes en jet privado del multimillonario y los de otros ricos.

Las suspensiones se produjeron sin advertencia ni explicación por parte de Twitter, afirma el diario estadounidense.

La cuenta de Aaron Rupar, un escritor con casi 800 mil seguidores en Twitter, fue suspendida minutos antes de las 19:30 horas.

Otros afectados fueron los reporteros de tecnología del Times y el Post, Ryan Mac y Drew Harwell, quienes habían publicando artículos esta semana sobre la suspensión de cuentas de Twitter que usaban datos públicos para rastrear la ubicación del jet privado de Musk.

Las cuentas de los periodistas de CNN, Donie O'Sullivan, y de Mashable, Matt Binder, del reportero independiente Tony Webster, del expresentador de MSNBC Keith Olbermann y del reportero de Intercept Micah Lee también fueron suspendidas el jueves por la noche. Todos habían escrito o tuiteado sobre Musk.