200 mil pesos se llevan sujetos en atraco a cuentahabiente

Tuxtla Gutiérrez. 200 mil pesos en efectivo fue el botín que lograron llevarse dos sujetos al asaltar un cuentahabiente en las afueras de la terminal de cortos recorridos de esta ciudad.

El agraviado originario del Municipio de Simojovel de 40 años aproximadamente señaló que tras retirar los billetes en una sucursal bancaria ubicada en la plaza Poliforum se dirigió a la 9 sur y esquina 13 oriente.

"Después de retirar el dinero, me subí a un taxi, al llegar a la terminal donde iba a bordar mi transporte dos sujetos me cerraron el paso caminando y a punta de pistola me obligaron a entregar la bolsa de dinero" dijo la víctima.

En el atraco el afectado puso resistencia, por lo que recibió un "cachazo" en la cabeza, pero no solicitó la presencia de equipos médicos.

Los uniformados de la policía estatal se limitaron a tomar datos y aconsejaron al hombre acudir al ministerio público a levantar su denuncia correspondiente por el asalto.