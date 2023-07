¡De escándalo! Riña deja como saldo una persona lesionado en la cabeza en Villaflores

Villaflores.- El escándalo provocado por una riña alertó a los vecinos, quienes pidieron el apoyo de las autoridades de seguridad a fin de que pudieran garantizar la tranquilidad en la zona, en un hecho que dejó a una persona lesionada.

Agentes de seguridad municipal arribaron hasta el fraccionamiento La Sirena de esta ciudad, luego de la solicitud de vecinos, en donde reportaron que dos personas estaban riñendo, por lo que al llegar al sitio, los uniformados únicamente encontraron a un hombre que sangraba de la cabeza, mismo que estaba sentado en la banqueta que está a un costado de la purificadora de agua.

Al ver la condiciones en que se encontraba, los agentes policiacos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a fin de que se le brindara los primeros auxilios, pues temían por su integridad.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Te puede interesar: Riña en el Barrio El Calvario deja una persona herida

Personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad llegó al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios a Herminio “N”, de 46 años de edad, presentaba una cortada en la cabeza, aparentemente hecha por arma blanca.

Los brigadistas de emergencia procedieron a realizarle una sutura en la herida, por lo que no fue necesario su traslado a una instancia médica, quedándose en su vivienda.

Mientras que los agentes policiacos lo cuestionaron sobre su agresor, sin embargo el afectado no quiso dar nombre, por lo que las autoridades acabaron retirándose del lugar no sin antes hacerle la recomendación de la importancia de la denuncia ante las instancias competentes, a fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse y así también garantizar su integridad.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️