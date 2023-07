Padre y su hija de 3 años son encarcelados en Huixtán, Chiapas

Padre y su menor hija de escasos tres años de edad son encarcelados en el municipio tzotzil de Huixtán ubicado en la región altos de Chiapas, los pobladores denunciaron que sus otros dos hijos y su esposa permanecen a un costado de la cárcel y hasta el momento se desconocen las causas porque fueron privados de la libertad, los mismos pobladores condenan las acciones de los responsables de la detención, por lo que exigen la liberación de la menor y que no debe de permanecer privado de su libertad.

Y es que en los municipios indígenas se rigen por usos y costumbres y que a ellos no les causa ninguna lástima encerrarlos, "basta de maltrato infantil porque ellos están protegidos por la ley", lamentablemente los policías rurales están sujetos a obedecer a sus jefes, y algunos golpean a las víctimas y no les importa si es mujer, hombre, adolescente, niña o niño.





En la imagen se observa que la persona del sexo masculino se encuentra con su menor hija de escasos tres años de edad encerrados en la cárcel mientras dos de sus hijos se encuentran a un costado de la reja principal de la cárcel, mientras su cónyuge se encuentra en espera de que sea liberado su esposo, lamentablemente esto es lo que ocurre en este municipio indígena tzotzil ubicado sobre el tramo carretero San Cristóbal-Oxchuc.

Ninguna autoridad tradicional del municipio ha dado una declaración sobre la detención del hombre así como a su menor hija, y es que los indígenas no les importa que el menor pase en la cárcel, la única ley de ellos es el castigo y algunos no investigan qué es lo que está ocurriendo y entre golpes son ingresados a la cárcel, tal como este caso se observa dentro de la reja, y se desconoce el motivo de su encierro, mientras algunos indígenas condenan estas acciones de la autoridad porque una menor no debe de ser encarcelada, por lo que piden a las autoridades su pronta liberación porque algunas niñas y niños pasan frente a esta cárcel y llevan esa mala imagen de las autoridades.