Ataque armado en la Colonia Patria Nueva deja un herido

En la colonia Patria Nueva de Sabines se reporta una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, misma que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez, pero no hicieron el traslado a un centro médico para su atención.

El lesionado responde al nombre de Isaac "N", quién recibió el impacto de bala cuando se dirigía a comprar al mercado de la colonia Patria Nueva, al caminar en la avenida La Ceiba y calle Abedul Sur fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le causaron lesiones.

De acuerdo con testigos y personal de la Cruz Roja Mexicana, el copiloto de la motocicleta le disparó al masculino en esa colonia del oriente de Tuxtla Gutiérrez, causándole una herida con orificio de entrada y salida en la pierna derecha cerca del tobillo, que le causó una fuerte hemorragia.

No se saben más causas de la agresión armada en contra del masculino, en el lugar quedó un casquillo percudido y al parecer bolsitas tiradas con polvo con características de droga, se informó que posteriormente hubo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, pero los policías no dieron con el paradero de los responsables de la agresión armada.

El personal de la Cruz Roja en la capital del estado diagnosticó un rozón de bala, herida que no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue trasladado a algún hospital, el joven identificado como Issac "N" no pone en riesgo su vida.

