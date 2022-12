¡La estafaron! Abuelita recibe billete falso al vender sus dulces en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- En pleno fin de año estafan a una ancianita que vendía en una de las calles del centro de San Cristóbal de las Casas, mientras los estafadores desaparecieron en las calles y la misma población alertan tomar todas sus precauciones, porque los amantes de lo ajeno andan sueltos.

Una ancianita indígena fue engañada por sujetos desconocidos al vender unos dulces y qué los sujetos pagaron con un billete falso de 200 pesos y luego se retiraron después de cometer el robo, mientras la ancianita pedía auxilio con los que caminaban en la calle.





Municipios ¡Alerta con las compras en línea! Comiteca compra tv pantalla plana y le envían una tabla





"Vendí 20 pesos de dulces que vendo todos los días y el hombre me pagó con un billete falso de 200 pesos y hasta di un cambio de 180 pesos, sin saber que el billete era falso y ya después me di cuenta pero el que me robó desapareció y este es el billete de 200 que tengo a la mano y qué es falso", señaló la humilde abuelita

La misma víctima, así como a las personas que circulaban en ese momento en la calle hicieron el llamado a la población de cuidarse ante esta temporada de fin de año y que a 4 días de que termine el año 2022 los amantes de lo ajeno continúan alertas para cometer todo tipo de robos.