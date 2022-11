¡Le quitaron todo! Tras usar baño, joven fue acusado de robo

Ocozocoautla.- Un joven perdió su mochila con algunas pertenencias debido a que empleados de la tienda Chedraui se la quitaron, todo porque ingresó al sanitario con algunas cosas que iba a comprar en el súper mercado.

Se sabe que el chico de 17 años de edad de este municipio acudió la tarde de este viernes a la tienda Chedraui, por lo que dejó su mochila con sus artículos personales en uno de los lockers que se encuentran en la entrada del súper para de allí llevar a cabo sus compras.

También puedes leer: Un detenido y material bélico asegurado, el saldo del enfrentamiento en Coita

Sin embargo antes de llegar a las cajas, argumentó que le dio ganas de ir al baño, por lo cual ingresó al sanitario pero al salir ya lo esperaban dos agentes de seguridad de la tienda, quienes lo retuvieron en el sitio, acusándolo de intentar robar los productos.





Por protocolo, elemento de seguridad de la tienda Chedraui le quitaron sus pertenencias / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





El joven llevaba consigo un kilo de tortillas y cuatro sobres de polvo para preparar bebidas, además de unos cuantos pesos que es con lo que pagaría los productos, sin embargo los empleados de seguridad de la tienda lo acusaron de querer robarles.

A pesar de los argumentos que dio el chico y pidió que le permitieran pasar a la línea de cajas, los empleados se negaron a que saliera del baño, hasta que llegaran las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio luego de que los empleados de la tienda solicitaran su presencia, por lo que allí se intentó aclarar el mal entendido, pero los empleados fueron tajantes en su postura.

Municipios Escuelas conmemoran revolución mexicana desde los planteles por cancelación de desfile

Algunas personas se acercaron para tratar de ayudar al menor de edad pagando los productos que tenía consigo, pero los guardias de la tienda dijeron que no, que no era permitido, quitándole los productos e incluso no permitiendo que se llevara su mochila.

El chico no tuvo más que marcharse debido a esta situación, en el cual los elementos policiacos reclamaron a los empleados su comportamiento, sin embargo estos sólo se limitaron a decir que era política de la tienda y que al estar al interior del establecimiento, eran sus normas las que se respetaban, quedando la mochila en su poder.