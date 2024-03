En operativo de vigilancia, soldado dispara a un campesino

Tapachula, Chiapas. Un elemento del Ejército Mexicano, que participaba en un operativo de vigilancia sobre la carretera Tapachula al ejido Lagartero, le disparó a un campesino que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Sobre los hechos se dio a conocer que el pasado lunes alrededor de las 17:30 horas, el señor Miguel N se dirigía a su domicilio ubicado en la zona Baja de Tapachula.

El caso es que en el momento que se desplazaba sobre la carretera frente a la escuela primaria Emiliano Zapata, se percató que elementos del Ejército Mexicano y otras autoridades se encontraban realizando un operativo .

En ese momento uno de los elementos le informó que se detuviera, lo revisó y después le dijo que se fuera sin ningún problema.

El caso es que minutos después recibió un impacto de bala a la altura de su pie derecho.

Fue en ese momento que los elementos castrenses se acercaron y le dijeron que no denunciara, que le iban a ayudar para poder pagar la operación ya que su pie se encontraba con herida provocada por un arma, al parecer galil del uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El señor Miguel N se dirigía a su domicilio cuando recibió un balazo en el pie/Foto: Cortesía / Miguel N





Ante el temor que lo incriminaran en un delito, la persona afectada se quedó en el lugar hasta donde llegó una ambulancia, lo subieron y lo llevaron a un hospital para su atención médica .

El paciente ingresó al Hospital General Manuel Velasco Suárez de Tapachula, donde lo atendieron y posteriormente sus familiares lo sacaron y lo trasladaron un hospital privado para que recibiera otras atenciones .

En el momento que arribaron los elementos de la Fiscalía de Distrito dijo que les mintió debido a que teme por su seguridad ya que los militares le dijeron que dijera que fue en un fuego cruzado.

Sin embargo, dijo que los elementos del ejército lo amenazaron de muerte si los denunciaba, sin embargo, ante el temor de que le hagan algo, decidió denunciar los hechos ante las autoridades ministeriales.

La persona afectada pide a las autoridades federales que le paguen las curaciones debido a que no podrá trabajar aproximadamente cuatro a cinco meses y no tiene cómo mantener a su familia.

Explicó que él no le teme a la justicia, porque no ha hecho nada, solo se dedica a trabajar como campesino y no era necesario que le dispararan los elementos castrenses.

"No soy delincuente y en estos momentos pido justicia y que me paguen los daños de mi salud", manifestó el agraviado.