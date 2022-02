Pirómano en presunto estado inconveniente incendia tres vehículos

Tuxtla Gutierrez-. El día de ayer un piromaníaco ebrio incendió tres vehículos en la tercera poniente y quinta norte luego de que presuntamente fuera corrido de un conocido bar ubicado cerca del sitio; esto alertó a los ciudadanos, pues no es la primera vez que ocurre algo así por sujetos con copas de más

La madrugada de este domingo las alertas se encendieron en ciudad capital luego de un incendio realizado en la quinta norte; la información era escaza y las autoridades se encargaron únicamente de apagar las llamadas en donde afortunadamente no hubo lesionados y todo se saldó en miles de pesos. Horas más tardes, vecinos lograron capturar al pirómano que había realizado tal hecho quien se encontraba en aparente estado de ebriedad; la molestia surgió debido a que este no es el primer hecho violento que se presenta en el lugar, además, que son varias las zonas que tienen este problema ya que hay bares y cantinas en lugares que deberían ser residencias familiares.

“Los bares en residencias, son un peligro, lo que pasó ayer no es algo de una vez, es algo de siempre y lo peor es que siguen abiertos; yo no soy de aquí pero acá viven mis padres y es una situación terrible, salir y ver esta escena, sabiendo que si hubiese sido más temprano hubiese quedado en tragedia; soy de Terán y lo mismo sucede allá, no deberían haber bares en donde hay casas familiares que siempre son habitadas con niños” comentó un enojado ciudadano.





Si bien es cierto, el problema que tienen los vecinos de la quinta norte, no es nada similar al que se suscita en Terán, pues en esa zona, existen más de 8 bares en donde 2 son muy famosos y regularmente sus asistentes son jóvenes en su mayoría imprudentes, pues en reiteradas ocasiones se han suscitado noticias que han sido encontrados hasta con armas amenazando al personal cuando las copas de más comienzan hacer efecto. Hasta el momento, son los vecinos quien cuenta las historias ya que por alguna extraña razón, según comentan tales hechos no llegan a los medios.

Otra de las colonias en donde se han presentado estos hechos violentos por personas en estado de ebriedad es la colonia Bienestar Social ubicada al oriente de la ciudad, en donde apenas en este 2021 se han presentado 3 casos de detención a sujetos ebrios, según las autoridades quienes sobre la situación comentan que los establecimientos cuentan con los servicios reglamentarios por lo cual, solamente pueden estar pendientes mediantes rondines para evitar que sucedan los hechos violentos que hasta la fecha no disminuyen.