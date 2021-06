Prestamos "gota a gota" con intereses peligrosos

Un joven colombiano que fue detenido la tarde del pasado martes en la colonia 5 de febrero, se presume ha estado extorsionando y amenazando con arma de fuego a comerciantes junto con locatarios, con el método de “gota a gota” que consiste en dar préstamos con intereses altos y al tener algún atraso los amenazan con daños a su patrimonio, a su familia o incluso a sus propias vidas.

Los préstamos llamados "gota a gota" son un peligro para la poiblación, se supone que son manejados por colombianos instalados en la región y que para cobrar envían a posibles matones o sicarios pues es la forma como amenazan a sus víctimas.

Tal es el caso de Jorge Iván N quien fue detenido por la policía municipal en presunta posesión de cinco bolsitas de marihuana, mismo que se desplazaba a bordo de una motocicleta color rojo con placas del estado de Chiapas, a quien una mujer señaló como cobrador de los dichosos préstamos, dijo que el detenido recién había acudido a cobrar el interés a su domicilio, al no disponer de la cantidad completa, la declarante explicó que Jorge la amenazó mostrándole disimuladamente que llevaba un arma escondida en su cintura; se dice que esta es una táctica para asustar a los deudores para que en su siguiente encuentro tengan el pago completo, aún con los intereses que les cobran que, según se dice son exageramente altos.

Gota a gota./Foto: Miguel rojas | Diario del Sur



“Yo me enteré que colombianos prestaban dinero por medio de unos compañeros comerciantes, solo me pidieron mi copia de credencial de elector y una de domicilio, saque 2 mil pesos que iba a pagar diario con el 20% de interés, a consecuencia de la necesidad decidí acceder, en un principio todo iba muy bien, terminé de pagarlo y decidí pedir otro préstamo de 5 mil pesos, pero de ese monto ya me quitaron tres semanas de intereses, me atrasé en dos ocasiones y me amenazaron que iban a disparar a fuera de mi casa, que no le fuera a jugar al vivo que ellos solo querían su plata con los intereses, por lo cual lo conseguí ya que temí por mi vida” expresó una víctima.

Esta banda que da créditos a la palabra principalmente en los mercados ofrecen dinero a quien se los solicita, aseguran ser prestamistas normales y se aprovechan de la necesidad de las personas pues el interés que les cobran es muy alto haciendo que muchas veces no puedan pagar a tiempo y es donde se aprovechan cobrando aún más por los atrasos.

Lamentablemente, por el mismo miedo, las víctimas no acuden a presentar sus denuncias pues no cuentan con pruebas y temen por sus vidas ya que son amenazadas por estas personas de que deben guardar silencio o sus vidas y la de sus familias correrán peligro.

Esto complica que se realicen las investigaciones, sin embargo, se espera que sea la policía especializada y la Fiscalía del Inmigrante la encargada de montar operativos coordinados para poder realizar las investigaciones correspondientes y así poder desarticular esta banda evitando que este método del “gota a gota” siga proliferando en Tapachula y sus alrededores.

Así mismo, se espera que esto sirva de advertencia para personas que requieren un préstamo que procuren no caer en las garras de estos delincuentes disfrazados de prestamistas.