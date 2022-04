Temen habitantes en SCLC por constantes balazos en la zona norte

San Cristóbal de las Casas.- Habitantes de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas ya se están acostumbrando por el ruido de los balazos, del cerro salían los balazos hacia la zona baja de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Resulta que la noche de este miércoles nuevamente se escucharon detonaciones de armas de fuego de alto calibre, personas que transitaban por las calles salían corriendo para esconderse atrás de los vehículos o en los árboles para evitar que sean alcanzados por una bala.

Desde el cerro realizaron varias detonaciones de arma de fuego hacia la zona baja de la zona norte, el punto exacto fue a la altura de la colonia Ojo de Agua en la zona norte-oriente de esta ciudad colonial, reportaron los mismos vecinos que los disparos salieron en el cerro.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas presuntamente los disparos fueron al aire, los vecinos señalaron que dieron parte a las líneas de emergencia pidiendo la presencia de la policía, el ejército y de la Guardia Nacional el cual hasta el momento no se han presentado, señalan ellos que desconocen porque no acudieron al hogar.